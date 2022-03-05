«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

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вчера, 16:01

Ставки букмекеров

Небольшие симпатии экспертов в этой паре на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Марселя» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.37. В тоже время ставки на успех «Монако» идут в линии по котировке 3.20, а ничья находится на отметке 3.35.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество в пользу низкой результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.89, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Марсель» удерживает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 южане взяли 13 побед, восемь раз сыграли вничью и допустили пять поражений от соперников.

При этом «Марсель» не побеждал в двух последних турах чемпионата Франции. После сенсационного проигрыша «Клермону» (0:2) команда разделила очки в гостях с «Труа» (1:1).

«Монако» обосновался на экваторе рейтинга Лиги 1 – десятое место. Княжеский клуб в текущей кампании заработал 38 очков, установив следующие показатели успешности: 10 побед, восемь побед и восемь поражений.

Отметим, что в трех предыдущих играх чемпионата футболисты «Монако» не побеждали своих соперников. После ничейных игр с «Лорьяном» (0:0) и «Бордо» (1:1) «монегаски» уступили на домашней арене «Реймсу» (1:2).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 9 из прошлых 10 матчей на поле «Марселя»

(2,5) голов в 9 из прошлых 10 матчей на поле «Марселя» «Марсель» забивал и пропускал голы в 6 из последних 7 поединков на своем поле

Ставка «обе забьют» выиграла в 4 прошлых гостевых матчах «Монако»

Прогноз

Вариант «обе забьют – да» кажется подходящим пари на эту игру. В букмекерской конторе Фонбет ставка с таким условием доступна по коэффициенту 1.74.