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«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 16:01
Марсель

Ставки букмекеров

Небольшие симпатии экспертов в этой паре на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Марселя» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.37. В тоже время ставки на успех «Монако» идут в линии по котировке 3.20, а ничья находится на отметке 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.223.45
Фонбет 2.30 3.20 3.30
BetBoom 2.36 3.19 3.39

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество в пользу низкой результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.89, ТБ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Марсель» удерживает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 южане взяли 13 побед, восемь раз сыграли вничью и допустили пять поражений от соперников.

При этом «Марсель» не побеждал в двух последних турах чемпионата Франции. После сенсационного проигрыша «Клермону» (0:2) команда разделила очки в гостях с «Труа» (1:1).

«Монако» обосновался на экваторе рейтинга Лиги 1 – десятое место. Княжеский клуб в текущей кампании заработал 38 очков, установив следующие показатели успешности: 10 побед, восемь побед и восемь поражений.

Отметим, что в трех предыдущих играх чемпионата футболисты «Монако» не побеждали своих соперников. После ничейных игр с «Лорьяном» (0:0) и «Бордо» (1:1) «монегаски» уступили на домашней арене «Реймсу» (1:2).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 9 из прошлых 10 матчей на поле «Марселя»
  • «Марсель» забивал и пропускал голы в 6 из последних 7 поединков на своем поле
  • Ставка «обе забьют» выиграла в 4 прошлых гостевых матчах «Монако»

Прогноз

Вариант «обе забьют – да» кажется подходящим пари на эту игру. В букмекерской конторе Фонбет ставка с таким условием доступна по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.51 1.90 2.01 1.51 2.72
Фонбет 1.88 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:32
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:11
Хозяева не проиграют
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