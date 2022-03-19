«Марсель» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

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вчера, 10:48

Ставки букмекеров

В линии букмекерской компании Фонбет доступны такие ставки на этот матч: победа «Марселя» играется по коэффициенту 2.15, за ничью выставлена цена 3.50, а победа «Ниццы» идет по котировке 3.60. Как видим, у хозяев статус умеренного фаворита.

Также эксперты считают, что на стадионе «Велодром» команды не забьют больше двух голов. Вариант пари ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Марсель» и «Ницца» заработали по 50 баллов в чемпионате Франции. С такими показателями оппоненты сейчас разделяют второе место в турнирной таблице.

По ходу текущего сезона «Марсель» установил такие цифры: 14 побед, восемь ничьих и шесть поражений. У «Ниццы» дела обстоят так: 15 викторий, шесть мировых матчей и семь проигрышей.

При этом игроки «Марселя» одержали три победы кряду во всех турнирах. Кроме успешной игры против «Бреста» (4:1) в минувшем туре чемпионата, «провансальцы» дважды обыграли «Базель» (2:1) в Лиге конференций УЕФА .

«Ницца», в свою очередь, в минувшем туре чемпионата Франции разделила очки в гостях с «Монпелье» (0:0), хотя до этого клуб нанес поражение лидеру Лиги 1 ПСЖ (1:0).

Информация для ставок

«Марсель» побеждал «Ниццу» в 4 последних матчах на своем поле

«Ницца» не побеждала в 3 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Марсель» выиграл 3 из прошлых 5 поединков всех турниров на домашней арене

Прогноз

«Марсель» с завидной регулярностью побеждает «Ниццу» на стадионе «Велодром». Поэтому, предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля за по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.