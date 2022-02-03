ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (05.02.2022)

вчера, 11:26

Ставки букмекеров

Шансы команд в предстоящем матче аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили так: победа «Монако» идет по коэффициенту 2.05, ничья находится на отметке 3.70, а победа «Лиона» доступна по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.663.77
Фонбет 2.00 3.60 3.70
BetBoom 2.01 3.72 3.77

Эксперты также больше шансов отводят на то, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монако» занимает восьмое место чемпионата. Клуб за 22 тура смог одержать девять побед и шесть ничьих, семь раз проиграв своим оппонентам.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги 1 «Монако» уступил в гостях «Монпелье» (2:3), а после этого клуб пробился в четвертьфинал кубка, обыграв в гостях «Ланс» со счетом 4:2.

«Лион» осуществил рывок, взобравшись на седьмое место рейтинга. «Ткачи» организовали три победы подряд, поочередно одолев «Труа» (1:0), «Сент-Этьен» (1:0) и «Марсель» (2:1) в перенесенной игре.

Отметим, что этими матчами команда продлила серию без поражений в чемпионате до семи туров, в которых она четыре раза делила очки с оппонентами.

Информация для ставок

  • «Монако» сыграл на ТБ(2,5) в 7 из прошлых 8 домашних матчей лиги
  • «Лион» забивал минимум 2 гола в 8 из прошлых 10 матчей с «Монако»
  • «Монако» забивал минимум 2 гола в 7 из предыдущих 8 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Встречаются прямые конкуренты по турнирной таблице, которые обладают нешуточным атакующим потенциалом. При этом защита «Монако» и «Лиона» не действует надежно в этом сезоне. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.34 2.14 1.75 1.70 2.23
Фонбет 1.95 1.85
Все комментарии
9t7g656fzcfq
9t7g656fzcfq
вчера в 14:33
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
434st64es2xy
434st64es2xy
вчера в 14:33
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 11:37
В этом матче обе команды забьют. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100