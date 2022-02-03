«Монако» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (05.02.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

Шансы команд в предстоящем матче аналитики букмекерской конторы Фонбет оценили так: победа «Монако» идет по коэффициенту 2.05, ничья находится на отметке 3.70, а победа «Лиона» доступна по котировке 3.40.

Эксперты также больше шансов отводят на то, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монако» занимает восьмое место чемпионата. Клуб за 22 тура смог одержать девять побед и шесть ничьих, семь раз проиграв своим оппонентам.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги 1 «Монако» уступил в гостях «Монпелье» (2:3), а после этого клуб пробился в четвертьфинал кубка, обыграв в гостях «Ланс» со счетом 4:2.

«Лион» осуществил рывок, взобравшись на седьмое место рейтинга. «Ткачи» организовали три победы подряд, поочередно одолев «Труа» (1:0), «Сент-Этьен» (1:0) и «Марсель» (2:1) в перенесенной игре.

Отметим, что этими матчами команда продлила серию без поражений в чемпионате до семи туров, в которых она четыре раза делила очки с оппонентами.

Информация для ставок

«Монако» сыграл на ТБ (2,5) в 7 из прошлых 8 домашних матчей лиги

(2,5) в 7 из прошлых 8 домашних матчей лиги «Лион» забивал минимум 2 гола в 8 из прошлых 10 матчей с «Монако»

«Монако» забивал минимум 2 гола в 7 из предыдущих 8 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Встречаются прямые конкуренты по турнирной таблице, которые обладают нешуточным атакующим потенциалом. При этом защита «Монако» и «Лиона» не действует надежно в этом сезоне. Предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.