«Монпелье» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

В очередном туре чемпионата Франции «Монпелье» сыграет дома против «Анже». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок, который пройдет 22 декабря 2021 года.
|
4 : 1
завершен
22 декабря 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом этой встречи эксперты считают «Монпелье». Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 2.22. Вероятность ничьи оценивается в 3.28, а победа «Анже» доступна по котировке 3.52.
Форма команд
Серия из трех побед в Лиге 1 позволила футболистам «Монпелье» ворваться в зону еврокубков. На данный момент «паладины» идут пятыми в турнирной таблице.
«Анже» опустился на девятую строчку в общем зачете, хотя на старте сезона команда шла в пятерке лидеров.
Информация для ставок
• В 5 прошлых домашних матчах «Монпелье» сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Монпелье» не проигрывал в 9 и прошлых 10 домашних матчах с «Анже»
• «Анже» не побеждал в 7 из последних 8 гостевых матчей чемпионата Франции
Прогноз
Футболисты «Монпелье» показали отличные результаты в последних турах Лиги 1, а вот у «Анже» наметились проблемы, которые команда испытала даже в играх с аутсайдерами. Поэтому рекомендуем ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1,60.