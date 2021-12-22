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«Монпелье» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

22 декабря 2021, 11:06

В очередном туре чемпионата Франции «Монпелье» сыграет дома против «Анже». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок, который пройдет 22 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.343.57
Фонбет 2.05 3.35 3.80
Мелбет 2.01 3.60 3.91
1XBET 2.08 3.44 4.08
BetBoom 2.02 3.49 3.73

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи эксперты считают «Монпелье». Ставки на победу хозяев букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 2.22. Вероятность ничьи оценивается в 3.28, а победа «Анже» доступна по котировке 3.52.

Форма команд

Серия из трех побед в Лиге 1 позволила футболистам «Монпелье» ворваться в зону еврокубков. На данный момент «паладины» идут пятыми в турнирной таблице.

«Анже» опустился на девятую строчку в общем зачете, хотя на старте сезона команда шла в пятерке лидеров.

Информация для ставок

• В 5 прошлых домашних матчах «Монпелье» сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Монпелье» не проигрывал в 9 и прошлых 10 домашних матчах с «Анже»
• «Анже» не побеждал в 7 из последних 8 гостевых матчей чемпионата Франции

Прогноз

Футболисты «Монпелье» показали отличные результаты в последних турах Лиги 1, а вот у «Анже» наметились проблемы, которые команда испытала даже в играх с аутсайдерами. Поэтому рекомендуем ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1,60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.90 2.00 1.51 2.72
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.91 1.99
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Gahi
Gahi
22 декабря 2021 в 11:34
Победа команды Монпелье в этом матче. Удачи
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