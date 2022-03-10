Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Монпелье» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2022)

сегодня, 14:52
Ницца

Ставки букмекеров

Следуя линии, которую на эту игру открыла компания Фонбет, «Ницца» является небольшим фаворитом. Поставить на победу гостей букмекер предлагает по коэффициенту 2.34, а выигрыш «Монпелье» играется по котировке 3.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.632.37
Фонбет 3.05 3.45 2.30
Мелбет 3.15 3.56 2.40
1XBET 3.15 3.56 2.40
BetBoom 3.17 3.47 2.33

Аналитики также прогнозируют минимальное количество голов в данной встрече. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монпелье» медленно прощается с перспективами попасть в зону еврокубков по итогам этого сезона. Проиграв четыре из последних пяти матчей чемпионата, команда опустилась на 11-е место в общем зачете.

В данной серии поединков «паладины» уступили «Сент-Этьену» (1:3), «Лиллю» (0:1), «Ренну» (2:4) и «Нанту» (0:2), а единственный успех удалось оформить на поле «Лорьяна» (1:0).

У «Ниццы» дела обстоят противоположно – команда заметно прибавила. Набрав за три прошлых тура семь баллов, «орлы» перехватили второе место у «Марселя». При этом клуб в прошлом туре чемпионата обыграл дома сам ПСЖ (1:0), а до этого ему удалось разделить очки со «Страсбуром» (0:0) и победить «Анже» (1:0).

Информация для ставок

  • В 6 прошлых матчах «Ниццы» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Ницца» не пропускала голы в 3 последних турах чемпионата
  • «Монпелье» проиграл 3 из последних 4 матчей лиги на своем поле

Прогноз

Многое свидетельствует о том, что «Монпелье» и «Ницца» установят лимит на голы в этой встрече. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.93 1.98 1.51 2.72
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 