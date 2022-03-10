«Монпелье» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2022)

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сегодня, 14:52

Ставки букмекеров

Следуя линии, которую на эту игру открыла компания Фонбет, «Ницца» является небольшим фаворитом. Поставить на победу гостей букмекер предлагает по коэффициенту 2.34, а выигрыш «Монпелье» играется по котировке 3.08. Вероятность ничьи оценивается в 3.40.

Аналитики также прогнозируют минимальное количество голов в данной встрече. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монпелье» медленно прощается с перспективами попасть в зону еврокубков по итогам этого сезона. Проиграв четыре из последних пяти матчей чемпионата, команда опустилась на 11-е место в общем зачете.

В данной серии поединков «паладины» уступили «Сент-Этьену» (1:3), «Лиллю» (0:1), «Ренну» (2:4) и «Нанту» (0:2), а единственный успех удалось оформить на поле «Лорьяна» (1:0).

У «Ниццы» дела обстоят противоположно – команда заметно прибавила. Набрав за три прошлых тура семь баллов, «орлы» перехватили второе место у «Марселя». При этом клуб в прошлом туре чемпионата обыграл дома сам ПСЖ (1:0), а до этого ему удалось разделить очки со «Страсбуром» (0:0) и победить «Анже» (1:0).

Информация для ставок

В 6 прошлых матчах «Ниццы» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

«Ницца» не пропускала голы в 3 последних турах чемпионата

«Монпелье» проиграл 3 из последних 4 матчей лиги на своем поле

Прогноз

Многое свидетельствует о том, что «Монпелье» и «Ницца» установят лимит на голы в этой встрече. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.