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«Нант» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 11:33
Нант

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом матча является «Нант». Поставить на победу «Нанта» можно по коэффициенту 2.50, в то время, как победа «Тулузы» в линии БК Лига Ставок идет по котировке 3.10. Вероятность ничьи оценивается букмекером в 3.30.

Франция. Лига 1 2022/2023
Нант
Тулуза
ПроигрышНичьяНичья
- : -
28 августа 2022, 14:00
воскресенье
НичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.323.13
Лига Ставок 2.48 3.40 2.90
Мелбет 2.54 3.32 3.10
1XBET 2.54 3.32 3.10

При этом букмекер считает, что команды могут продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Нант» еще не побеждал в новом сезоне чемпионата Франции. Два очка клуб заработал в ничейных матчах с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а в предыдущем туре «канарейки» уступили в гостях «Марселю» (1:2).

Напомним, что прежде «Нант» крупно уступил ПСЖ в поединке за Суперкубок Франции, в котором команда играла за счет победы в Кубке Франции прошлого сезона.

«Тулуза» отлично себя проявила после возвращения в элиту французского футбола. Во втором net чемпионата «фиолетовые» разгромили в гостях «Тулузу» (3:0), забив сопернику три безответных гола. При этом еще два балла игроки «Тулузы» заработали в ничейных матчах с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Тулуза» фиксировала обмен голами в 2 из 3 матчей Лиги 1
  • «Нант» забивал и пропускал голы в двух прошлых матчах чемпионата
  • Соперники обменялись голами в 2 из предыдущих 3 очных матчей

Прогноз

«Нант» неуверенно начал этот сезон, но в домашних условиях «канарейки» будут стремиться прервать серию неудач. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.93 1.98 1.51 2.72
Лига Ставок 2.65 1.46 1.85 1.93 1.47 2.65
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
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сегодня в 12:38
Фаворит матча Нант
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