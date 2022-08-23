«Нант» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 11:33

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом матча является «Нант». Поставить на победу «Нанта» можно по коэффициенту 2.50, в то время, как победа «Тулузы» в линии БК Лига Ставок идет по котировке 3.10. Вероятность ничьи оценивается букмекером в 3.30.

При этом букмекер считает, что команды могут продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Нант» еще не побеждал в новом сезоне чемпионата Франции. Два очка клуб заработал в ничейных матчах с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а в предыдущем туре «канарейки» уступили в гостях «Марселю» (1:2).

Напомним, что прежде «Нант» крупно уступил ПСЖ в поединке за Суперкубок Франции, в котором команда играла за счет победы в Кубке Франции прошлого сезона.

«Тулуза» отлично себя проявила после возвращения в элиту французского футбола. Во втором net чемпионата «фиолетовые» разгромили в гостях «Тулузу» (3:0), забив сопернику три безответных гола. При этом еще два балла игроки «Тулузы» заработали в ничейных матчах с «Ниццей» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

«Тулуза» фиксировала обмен голами в 2 из 3 матчей Лиги 1

«Нант» забивал и пропускал голы в двух прошлых матчах чемпионата

Соперники обменялись голами в 2 из предыдущих 3 очных матчей

Прогноз

«Нант» неуверенно начал этот сезон, но в домашних условиях «канарейки» будут стремиться прервать серию неудач. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.