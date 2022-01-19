ПСЖ – «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

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19 января 2022, 12:33

Ставки букмекеров

У аналитиков мало сомнений в итоговом успехе хозяев этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу ПСЖ идут по коэффициенту 1.20, ничья оценивается в 6.80, а победа «Реймса» доступна по котировке 13.00.

Эксперты также ожидают от команд минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Парижане лидирует в Лиге 1, набрав 50 баллов за 21 проведенный тур. В актив себе ПСЖ занес 15 побед в чемпионате. Еще пять раз команд сыграла вничью, допустив лишь одно поражение.

После серии ничейных поединков ПСЖ в минувшем туре смог обыграть дома «Брест» (2:0), а до этого дружина Маурисио Почеттино разошлась миром с «Лионом» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).

«Реймс» занимает 14 место французского чемпионата, пополнив счет на 24 очка. В текущей кампании «красно-белые» добились пяти побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

При этом в трех прошлых турах Лиги 1 «Реймс» набрал лишь два балла за счет ничейных матчей с «Марселем» (1:1) и «Клермоном» (0:0), а 16 января команда сенсационно уступила на домашней арене «Мецу» (0:1).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) сыграла в 6 прошлых матчах ПСЖ в чемпионате

в чемпионате «Реймс» сыграл на ТМ(2,5) в 6 предыдущих поединках всех турниров

ПСЖ побеждал «Реймс» в 6 из 7 матчей на домашней арене

Прогноз