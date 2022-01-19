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ПСЖ – «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

19 января 2022, 12:33

Ставки букмекеров

У аналитиков мало сомнений в итоговом успехе хозяев этой встречи. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу ПСЖ идут по коэффициенту 1.20, ничья оценивается в 6.80, а победа «Реймса» доступна по котировке 13.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.20 6.80 14.00
Мелбет 1.25 6.90 13.50
1XBET 1.25 6.90 13.50
BetBoom 1.21 7.06 15.64

Эксперты также ожидают от команд минимум три гола. Поставить на ТБ(2,5) мячей можно по котировке 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Парижане лидирует в Лиге 1, набрав 50 баллов за 21 проведенный тур. В актив себе ПСЖ занес 15 побед в чемпионате. Еще пять раз команд сыграла вничью, допустив лишь одно поражение.

После серии ничейных поединков ПСЖ в минувшем туре смог обыграть дома «Брест» (2:0), а до этого дружина Маурисио Почеттино разошлась миром с «Лионом» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).

«Реймс» занимает 14 место французского чемпионата, пополнив счет на 24 очка. В текущей кампании «красно-белые» добились пяти побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

При этом в трех прошлых турах Лиги 1 «Реймс» набрал лишь два балла за счет ничейных матчей с «Марселем» (1:1) и «Клермоном» (0:0), а 16 января команда сенсационно уступила на домашней арене «Мецу» (0:1).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) сыграла в 6 прошлых матчах ПСЖ в чемпионате
  • «Реймс» сыграл на ТМ(2,5) в 6 предыдущих поединках всех турниров
  • ПСЖ побеждал «Реймс» в 6 из 7 матчей на домашней арене

Прогноз

Последние матчи чемпионата Франции обе команды завершали с умеренным количеством забитых голов. При этом ПСЖ стабильно обыгрывает «Реймс» на домашней арене. Советуем рассмотреть комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.54 1.58
1XBET 2.54 1.58
Все комментарии
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19 января в 15:16
Футбольный клуб ПСЖ одержит победу.
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