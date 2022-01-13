«Реймс» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

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вчера, 11:48

Ставки букмекеров

Аналитики ожидают успеха хозяев в этой игре. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Реймса» по коэффициенту 1.98, а вот шансы «Меца» набрать три очка оцениваются котировкой 4.10. На ничью букмекер отвел цену 3.40.

Анализируя линию результативности, можно сделать вывод, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) голов предлагается по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) идет по цене 2.30.

Форма команд

«Реймс» находится на 14-м месте чемпионата Франции. В этом сезоне команде удалось взять пять побед, девять раз сыграть вничью и потерпеть шесть поражений. При этом «красно-белые» в пяти прошлых турах Лиги 1 допустили только одну неудачу – в домашней игре против «Анже» (1:2), а в трех прошлых турах первенства «Реймс» смог набрать пять баллов – «Сент-Этьен» (2:0), «Марсель» (1:1) и «Клермон» (0:0).

«Мец» сейчас находится в зоне прямого вылета, базируясь на предпоследнем месте рейтинга. При этом у «бордовых» только условное отставание от «Лорьяна», который идет на 18-м месте турнирной таблицы.

По итогам 20-и сыгранных туров «Мец» взял три победы и семь ничьих, допустив 10 поражений. В минувшем туре французского чемпионата команда уступила на домашней арене «Страсбуру» (0:2).

Информация для ставок

«Реймс» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах лиги

В 10 выездных матчах чемпионата атака «Меца» организовала лишь 9 голов

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 7 предыдущих очных встречах

Прогноз

Предстоящий матч вряд ли получится результативным. У «Реймса» дома надежно работает защита , которая не допускала пропущенные голы в трех из прошлых четырех матчей на своем поле. «Мец», в свою очередь, пассивно действует в атаке. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.