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«Реймс» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

19 мая 2022, 15:04
Ницца

Ставки букмекеров

«Ницца» считается фаворитом грядущего противостояния. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью можно сыграть по цене 3.80, а на П1 можно поставить по цене 3.80.

Франция. Лига 1 2021/2022
Реймс
Ницца
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
2 : 3
завершен
21 мая 2022, 22:00
суббота
Трансляция
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Реймс» заработал 46 очков за 37 туров чемпионата Франции. С таким результатом клуб занял 12-е место в турнирной таблице, обезопасив себя от борьбы за выживание на финише сезона.

По ходу проведения первенства футболисты «Реймса» провели 11 победных и 13 ничейных встреч, допустив 13 поражений. После неудачной встречи с «Лансом» (1:2) клуб в последнем матче обыграл в гостях «Сент-Этьен».

Накануне последнего тура чемпионата Франции «Ницца» занимает шестое место рейтинга. Чтобы финишировать в зоне еврокубков, команде нужно побеждать в предстоящей игре и надеется, что прямой конкурент в лице «Страсбура» уступит в гостях «Марселю.

В предыдущем туре Лиги 1 „Ницца“ проиграла „Лиллю“ (1:3), хотя прежде команда поочередно победила „Труа“ (1:0), „Бордо“ (1:0) и „Сент-Этьен“ (4:0).

Информация для ставок

  • „Реймс“ проиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • „Ницца“ не проигрывала в 6 прошлых матчах против „Реймса“
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 13 прошлых очных встречах

Прогноз

В этом матче советуем поставить на победу „Ниццы“ по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 мая в 15:54
Может быть победа гостей.
Птица Феникс
Птица Феникс
19 мая в 15:50
Ницца победит.
Гость
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