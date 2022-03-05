«Реймс» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

1646482731

вчера, 15:18

Ставки букмекеров

Компания Фонбет выкатила следующую линию ставок на эту игру: победа «Реймса» идет по коэффициенту 3.40, за ничью предложена котировка 3.20, а победа «Страсбура» оценивается в 2.31. Как видим, букмекер умеренным фаворитом видит гостевую команду.

Кроме того эксперты считают, что команды ограничатся двумя забитыми голами. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

«Реймс» занимает 13 место в турнирной таблице, пополнив счет на 31 балл. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 команда установила следующие результаты: семь побед, 10 ничьих и девять поражений.

Если взять 12 домашних матчей «Реймса», то в них хозяева установили зеркальные цифры: по четыре выигрыша, ничьи и поражений. Отметим, что в двух прошлых турах чемпионата команда разошлась миром с «Брестом» (1:1) и победила в гостях «Монако» (2:1).

«Страсбур» удерживается на пятом месте общего зачета, набрав 43 очка. В активе клуба есть 12 побед и семь ничьих, а поражения зафиксированы на отметке 7. В гостях клуб установил такие результаты: пять выигрышей, четыре мировых встречи и четыре проигрыша.

Вместе с тем «Страсбур» хорошо выступил в последних матчах, обыграв «Нант» (1:0) и «Анже» (1:0), а также разделив очки с «Сент-Этьеном» (2:2) и «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

«Страсбур» не побеждал в 7 прошлых матчах на поле «Реймса»

«Страсбур» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 выездных матчей чемпионата

«Реймс» забивал минимум гол в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

В предстоящем матче привлекательно выглядит ставка «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Pinnacle такой исход идет по коэффициенту 1.90.