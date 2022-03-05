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«Реймс» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 15:18
Реймс

Ставки букмекеров

Компания Фонбет выкатила следующую линию ставок на эту игру: победа «Реймса» идет по коэффициенту 3.40, за ничью предложена котировка 3.20, а победа «Страсбура» оценивается в 2.31. Как видим, букмекер умеренным фаворитом видит гостевую команду.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.683.122.33
Фонбет 3.55 3.05 2.25
Мелбет 3.78 3.02 2.38
1XBET 3.78 3.02 2.38
BetBoom 3.68 3.08 2.29

Кроме того эксперты считают, что команды ограничатся двумя забитыми голами. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.23.

Форма команд

«Реймс» занимает 13 место в турнирной таблице, пополнив счет на 31 балл. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 команда установила следующие результаты: семь побед, 10 ничьих и девять поражений.

Если взять 12 домашних матчей «Реймса», то в них хозяева установили зеркальные цифры: по четыре выигрыша, ничьи и поражений. Отметим, что в двух прошлых турах чемпионата команда разошлась миром с «Брестом» (1:1) и победила в гостях «Монако» (2:1).

«Страсбур» удерживается на пятом месте общего зачета, набрав 43 очка. В активе клуба есть 12 побед и семь ничьих, а поражения зафиксированы на отметке 7. В гостях клуб установил такие результаты: пять выигрышей, четыре мировых встречи и четыре проигрыша.

Вместе с тем «Страсбур» хорошо выступил в последних матчах, обыграв «Нант» (1:0) и «Анже» (1:0), а также разделив очки с «Сент-Этьеном» (2:2) и «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

  • «Страсбур» не побеждал в 7 прошлых матчах на поле «Реймса»
  • «Страсбур» забивал минимум 2 гола в 5 из последних 6 выездных матчей чемпионата
  • «Реймс» забивал минимум гол в 5 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

В предстоящем матче привлекательно выглядит ставка «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Pinnacle такой исход идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.66 2.34 1.34 3.50
Фонбет 1.63 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:01
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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