«Труа» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

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вчера, 14:57

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостям. Поставить на победу «Лиона» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. В то же время шансы «Труа» набрать три очка оцениваются по котировке 4.25, а ничья получила отметку 3.90.

Если же анализировать линию голов, то в ней эксперты отдают предпочтение результативному формату матча. Исход ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Накануне предстоящей игры «Труа» расположилась на 16-й строчке чемпионата Франции. В 19-и сыгранных матчах команда организовала такие результаты: четыре победы, пять мировых встреч и десять поражений.

Если же рассматривать домашние поединки «Труа», то в них хозяевам удалось победить только дважды – по четыре ничьи и поражений, а в последней игре французской лиги команда одержала ничью дома с «Брестом» (1:1).

«Лион», как бы это странно не звучало, базируется за приделами первой десятки. Набрав за 19 матчей 25 баллов, «ткачи» обосновались на 11-м месте рейтинга со следующими цифрами: шесть побед восемь ничьих и пять поражений.

В минувшем туре чемпионата «Лион» разделил очки дома с ПСЖ (1:1), сыграв четвертый раз подряд вничью в лиге.

Информация для ставок

«Лион» побеждал «Труа» в 8 прошлых матчах

«Труа» пропускала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах с «Лионом»

В 7 из последних 8 матчей между «Труа» и «Лионом» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Лион» стабильно огорчает «Труа» в очных встречах, и этот матч не должен стать исключением из правил. Гости, которые заметно выше классам, должны улучшать турнирное положение по итогам предстоящей игры. Предлагаем поставить на победу «Лиона» в БК Фонбет по коэффициенту 1.83.