ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Труа» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

вчера, 14:57

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостям. Поставить на победу «Лиона» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. В то же время шансы «Труа» набрать три очка оцениваются по котировке 4.25, а ничья получила отметку 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.183.911.85
Фонбет 5.00 3.95 1.67
Мелбет 5.10 4.18 1.72
1XBET 5.10 4.18 1.72
BetBoom 5.02 4.11 1.69

Если же анализировать линию голов, то в ней эксперты отдают предпочтение результативному формату матча. Исход ТБ(2,5) голов идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Накануне предстоящей игры «Труа» расположилась на 16-й строчке чемпионата Франции. В 19-и сыгранных матчах команда организовала такие результаты: четыре победы, пять мировых встреч и десять поражений.

Если же рассматривать домашние поединки «Труа», то в них хозяевам удалось победить только дважды – по четыре ничьи и поражений, а в последней игре французской лиги команда одержала ничью дома с «Брестом» (1:1).

«Лион», как бы это странно не звучало, базируется за приделами первой десятки. Набрав за 19 матчей 25 баллов, «ткачи» обосновались на 11-м месте рейтинга со следующими цифрами: шесть побед восемь ничьих и пять поражений.

В минувшем туре чемпионата «Лион» разделил очки дома с ПСЖ (1:1), сыграв четвертый раз подряд вничью в лиге.

Информация для ставок

  • «Лион» побеждал «Труа» в 8 прошлых матчах
  • «Труа» пропускала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах с «Лионом»
  • В 7 из последних 8 матчей между «Труа» и «Лионом» сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Лион» стабильно огорчает «Труа» в очных встречах, и этот матч не должен стать исключением из правил. Гости, которые заметно выше классам, должны улучшать турнирное положение по итогам предстоящей игры. Предлагаем поставить на победу «Лиона» в БК Фонбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.07 1.80 1.64 2.33
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
q4gg4ahy23bj
q4gg4ahy23bj
вчера в 16:41
Футбольный клуб «Лион» одержит победу.
bthej45j2m2h
bthej45j2m2h
вчера в 15:37
Футбольный клуб «Лион» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100