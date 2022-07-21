«Дижон» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч французской Лиги 2 (30.07.2022)

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21 июля 2022, 09:42

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на предстоящий поединок: победа «Дижона» играется по коэффициенту 2.80, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сент-Этьена» доступна по котировке 2.38.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низового формата противостояния. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Дижон» не решал глобальных задач в прошлом сезоне французской Лиги 2. Команда пришла к финишу на 11-м месте, установив такие результаты по ходу сезона: 13 побед, восемь ничьих и 17 поражений.

Если рассматривать домашнюю успешность «Дижона», то в 19-и играх на своем поле «совы» допустили восемь проигрышей, пропустив в родных стенах суммарно 26 мячей.

«Сент-Этьен» впервые за долгие годы понизился в классе. «Святые» пытались сохранить прописку в Лиге 1 через стыковые игры, где команде противостоял «Осер». После ничьи на поле соперника (1:1) команда зафиксировала аналогичный результат на своем поле, но уступила оппоненту по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

«Дижон» забивал и пропускал голы в 2 прошлых матчах на своем поле

Обмен голами фиксировался в 6 прошлых официальных матчах «Сент-Этьена»

«Сент-Этьен» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 матчей против «Дижона»

Прогноз

«Дижон» и «Сент-Этьен» откроют новый сезон очным противостоянием, в котором команды могут себе позволить сыграть с прицелом на атаку. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.