Франция – Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 07:16

В 1-м туре группы D европейского отбора ЧМ -2022 Франция сыграет дома с Украиной. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, у Франции не возникнет проблем в предстоящем матче. Так, БК Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.26, ничья котируется в 6.25, а победа Украины идет с отметкой 15.00.

Немного больше шансов букмекер отводит на то, что матч в Париже получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.86, меньше – 2.10.

Форма команд

2020 год французы завершили победой в группе Лиги Наций. В решающем поединке подопечные Дидье Дешама обыграли в гостях Португалию (1:0), а затем закрепили успех в домашней встрече против Швеции (4:2). К грядущим матчам квалификации ЧМ -2022 действующие чемпионы мира подходят в оптимальном составе и без кадровых потерь. Отметим, что на своем поле после мундиаля в России французы потерпели только одно поражение, уступив в товарищеском матче Финляндии (0:2).

Украина стала одним из главных открытий квалификации к ЧЕ -2020. Команда Андрея Шевченко пришла первой к финишу в группе с Португалией и Сербией, которых она обыграла дома 2:1 и 5:0 соответственно. В приподнятом настроении украинцы готовились к дебюту в элитном дивизионе Лиги Наций, но итоговый результат команды испортило техническое поражение от Швейцарии (0:3), которое отправило украинскую команду в дивизион ниже.

Информация для ставок

Франция выиграла четыре из пяти домашних матчей против Украины

В пяти гостевых матчах против соперника Украина забила всего один гол

Украина проиграла пять предыдущих гостевых матчей, забив в них всего два гола

Прогноз