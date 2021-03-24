Франция – Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

В 1-м туре группы D европейского отбора ЧМ-2022 Франция сыграет дома с Украиной. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:45
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, у Франции не возникнет проблем в предстоящем матче. Так, БК Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.26, ничья котируется в 6.25, а победа Украины идет с отметкой 15.00.
Немного больше шансов букмекер отводит на то, что матч в Париже получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.86, меньше – 2.10.
Форма команд
2020 год французы завершили победой в группе Лиги Наций. В решающем поединке подопечные Дидье Дешама обыграли в гостях Португалию (1:0), а затем закрепили успех в домашней встрече против Швеции (4:2). К грядущим матчам квалификации ЧМ-2022 действующие чемпионы мира подходят в оптимальном составе и без кадровых потерь. Отметим, что на своем поле после мундиаля в России французы потерпели только одно поражение, уступив в товарищеском матче Финляндии (0:2).
Украина стала одним из главных открытий квалификации к ЧЕ-2020. Команда Андрея Шевченко пришла первой к финишу в группе с Португалией и Сербией, которых она обыграла дома 2:1 и 5:0 соответственно. В приподнятом настроении украинцы готовились к дебюту в элитном дивизионе Лиги Наций, но итоговый результат команды испортило техническое поражение от Швейцарии (0:3), которое отправило украинскую команду в дивизион ниже.
Информация для ставок
- Франция выиграла четыре из пяти домашних матчей против Украины
- В пяти гостевых матчах против соперника Украина забила всего один гол
- Украина проиграла пять предыдущих гостевых матчей, забив в них всего два гола
Прогноз
Старт отбора к ЧМ-2022 Франция начинает в оптимальном составе. Команда Дидье Дешама наверняка попробует досрочно забрать первую строчку в группе. В таком случае от хозяев предстоящей встречи не стоит ожидать недооценки соперника. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу французов с форой (-1,5) по коэффициенту 1.89 в БК Мелбет.