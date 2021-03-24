ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Франция – Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 07:16

В 1-м туре группы D европейского отбора ЧМ-2022 Франция сыграет дома с Украиной. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.1713.85
Лига Ставок 1.33 5.40 10.00
Фонбет Live! 5.30 1.20 25.00
Мелбет 1.31 5.42 12.20
Pin-Up.ru 1.30 5.90 11.50

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, у Франции не возникнет проблем в предстоящем матче. Так, БК Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.26, ничья котируется в 6.25, а победа Украины идет с отметкой 15.00.

Немного больше шансов букмекер отводит на то, что матч в Париже получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.86, меньше – 2.10.

Форма команд

2020 год французы завершили победой в группе Лиги Наций. В решающем поединке подопечные Дидье Дешама обыграли в гостях Португалию (1:0), а затем закрепили успех в домашней встрече против Швеции (4:2). К грядущим матчам квалификации ЧМ-2022 действующие чемпионы мира подходят в оптимальном составе и без кадровых потерь. Отметим, что на своем поле после мундиаля в России французы потерпели только одно поражение, уступив в товарищеском матче Финляндии (0:2).

Украина стала одним из главных открытий квалификации к ЧЕ-2020. Команда Андрея Шевченко пришла первой к финишу в группе с Португалией и Сербией, которых она обыграла дома 2:1 и 5:0 соответственно. В приподнятом настроении украинцы готовились к дебюту в элитном дивизионе Лиги Наций, но итоговый результат команды испортило техническое поражение от Швейцарии (0:3), которое отправило украинскую команду в дивизион ниже.

Информация для ставок

  • Франция выиграла четыре из пяти домашних матчей против Украины
  • В пяти гостевых матчах против соперника Украина забила всего один гол
  • Украина проиграла пять предыдущих гостевых матчей, забив в них всего два гола

Прогноз

Старт отбора к ЧМ-2022 Франция начинает в оптимальном составе. Команда Дидье Дешама наверняка попробует досрочно забрать первую строчку в группе. В таком случае от хозяев предстоящей встречи не стоит ожидать недооценки соперника. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу французов с форой (-1,5) по коэффициенту 1.89 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.74 1.66 2.28
Лига Ставок 2.11 1.74 1.66 2.23
Мелбет 2.15 1.74
Pin-Up.ru 3.25 1.36 2.11 1.76 1.64 2.32
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 07:53
У гостей шансов мало
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100