«Фрайбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (12.08.2022)

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сегодня, 10:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Фрайбург» провел сильный прошлый сезон, но не смог закрепиться в зоне Лиги Чемпионов, к сожалению своих болельщиков. В новом розыгрыше Бундеслиги коллектив стартовал с уверенной победы над «Аугсбургом» (4:0) и теперь попробует навязать борьбу одному из фаворитов чемпионата. До первого тура «Фрайбург» обыграл «Кайзерслаутерн» в кубке Германии в дополнительное время (2:1).

«Боруссия» Д уже в первом туре получила серьезного соперника, но смогла с ним справиться и проявить характер в этом поединке. Команда рассчитывает составить конкуренцию «Баварии», ведь чемпионство мюнхенского клуба никто не может оспорить уже десять сезонов. В предстоящей встрече «шмелям» придется очень постараться, чтобы увезти победу и набрать три балла. В прошлой игре «Боруссия» Д минимально обыграла «Байер» (1:0), а ранее в товарищеском матче разошлась миром с «Антальяспором» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» не проигрывает семь поединков подряд во всех турнирах

Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл два последних матча у «Борусии» Д на своем стадионе

Прогноз

«Фрайбург» не растерял ключевых игроков и на своем поле остается грозной силой. Предполагаем, что команда не отдаст победу «Боруссии» Д и наберет очки в этой встрече. Сделать ставку на 1Х Фрайбурга можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.