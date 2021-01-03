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«Фрозиноне» — СПАЛ. Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

03 января 2021, 23:07

4 января «Фрозиноне» принимает СПАЛ. У какой команды больше шансов, чтобы одержать победу?

Италия. Серия B 2020/2021
Фрозиноне
СПАЛ
1 : 2
завершен
04 января 2021, 20:00
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.063.222.12
Fonbet Live! 8.50 1.30 6.00
Мелбет 3.26 3.01 2.38

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Фрозиноне» можно за 4,10, ничья доступна на значении 2,91, а триумф команды гостей можно взять за 2,13.

Тотал в этом противостоянии установлен на значении 2,5 мяча. 1,82 предлагают аналитики БК за меньше, а больше доступно котировкой 2,09.

Форма команд

«Фрозиноне» идет на седьмом месте в Серии В. Команда делает ставку на оборонительную игру. Об этом свидетельствует ее разница забитых и пропущенных голов (16:14). Уже три матча команда не может победить. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Порденоне» (1:1).

СПАЛ в последних встречах действовал неудачно, из-за чего проиграл «Асколи» (0:2) и «Брешии» (2:3). На пятом месте на текущий момент находится клуб. Отставание от лидера составляет пять очков. Крайне важно найти свою игру в ближайших встречах, чтобы еще был шанс ввязаться в борьбу за лидерство. Нужно стабилизировать свои действия при обороне собственных ворот.

Информация для ставок

  • «Фрозиноне» уступил в одной из семи последних домашних встреч
  • «Фрозиноне» в трех последних встречах забил один гол
  • СПАЛ пропустил четыре гола в двух последних встречах
  • СПАЛ не выигрывает в четырех последних поединках
  • Между собой команды встречались четыре раза за последние четыре года – три победы на счету «Фрозиноне» и один триумф на счету СПАЛа

Прогноз

По нашему мнению, в этом поединке нас ждет упорная борьба и интрига. У обеих команд есть шансы, чтобы добиться успеха. Мы считаем, что фаворитом являются все-таки гости. Предлагаем подстраховать наш выбор и сыграть их победу с учетом нулевой форы с котировкой 1,48 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.063.222.12
Fonbet Live! 8.50 1.30 6.00
Мелбет 3.26 3.01 2.38
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Amicur
Amicur
04 января в 13:24
хозяева не проиграют
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