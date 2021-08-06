«Фулхэм» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2021)

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вчера, 21:16

«Фулхэм» примет «Мидлсбро» в рамках первого тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 8 августа 2021 года. В прошлом сезоне в АПЛ «дачники» выглядели очень плохо и просто обязаны были пройти очищение путем Чемпионшипа. Как будет в этом сезоне — неизвестно, клуб сейчас является большой загадкой. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу гостей по коэффициенту 4.60.

Форма команд

«Фулхэм» сыграл лишь в одном товарищеском матче в этом сезоне. Команда его выиграла. «Фулхэм» обыграл «Чарльтон» со счетом 1:0. В прошлом сезоне в Премьер-Лиге команда показала, что не способна играть против крепких соперников, за что и поплатилась очищением в Чемпионшипе. Основная проблема «дачников» заключается в том, что у клуба очень слабая защита. К сожалению, это нельзя компенсировать и атакой, которая играет невероятно слабо и не может забить больше двух голов за игру. Клубу нужна перестройка и он может сделать ее уже в этом сезоне.

«Мидлсбро» провел несколько товарищеских поединков и проиграл всего в одном. Команда уступила «Йорк Сити» со счетом 1:2. В остальных матчах этот клуб выглядел очень здорово. Команда бежит в атаку, много забивает и мало пропускает. Самая крупная победа в предсезонке — это триумф над «Тавистоком», матч завершился со счетом 7:0 в пользу «Мидлсбро». В Чемпионшипе в прошлом сезоне команда выглядела неплохо, но может играть гораздо лучше. В этом сезоне на клуб возлагают большие надежды.

Информация для ставок

«Мидлсбро» проиграл всего один матч из последних пяти

«Фулхэм» выиграл один поединок из последних десяти во всех турнирах

«Мидлсбро» забивает шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.65.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Чемпионшипа.