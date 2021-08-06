«Фулхэм» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2021)

«Фулхэм» примет «Мидлсбро» в рамках первого тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 8 августа 2021 года. В прошлом сезоне в АПЛ «дачники» выглядели очень плохо и просто обязаны были пройти очищение путем Чемпионшипа. Как будет в этом сезоне — неизвестно, клуб сейчас является большой загадкой. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 15:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу гостей по коэффициенту 4.60.
Форма команд
«Фулхэм» сыграл лишь в одном товарищеском матче в этом сезоне. Команда его выиграла. «Фулхэм» обыграл «Чарльтон» со счетом 1:0. В прошлом сезоне в Премьер-Лиге команда показала, что не способна играть против крепких соперников, за что и поплатилась очищением в Чемпионшипе. Основная проблема «дачников» заключается в том, что у клуба очень слабая защита. К сожалению, это нельзя компенсировать и атакой, которая играет невероятно слабо и не может забить больше двух голов за игру. Клубу нужна перестройка и он может сделать ее уже в этом сезоне.
«Мидлсбро» провел несколько товарищеских поединков и проиграл всего в одном. Команда уступила «Йорк Сити» со счетом 1:2. В остальных матчах этот клуб выглядел очень здорово. Команда бежит в атаку, много забивает и мало пропускает. Самая крупная победа в предсезонке — это триумф над «Тавистоком», матч завершился со счетом 7:0 в пользу «Мидлсбро». В Чемпионшипе в прошлом сезоне команда выглядела неплохо, но может играть гораздо лучше. В этом сезоне на клуб возлагают большие надежды.
Информация для ставок
- «Мидлсбро» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Фулхэм» выиграл один поединок из последних десяти во всех турнирах
- «Мидлсбро» забивает шесть игр кряду
Прогноз
В этом матче можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.65.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Чемпионшипа.