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«Галатасарай» — «Хатайспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (23.08.2021)

вчера, 10:46

«Галатасарай» на своем поле примет «Хатайспор».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.696.42
Фонбет Live! 1.70 3.05 7.10
Мелбет 1.45 4.69 7.56
1XBET 1.43 4.86 6.80

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в этой игре букмекерская контора Бетсити выставила такие предложения: победа «Галатасарая» идет по коэффициенту 1.53, ничья – 4.64, победа «Хатайспора» — 6.40.

Букмекеры также склонны считать, что предстоящая игра в Стамбуле получится результативной. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Новый сезон для «Галатасарая» начался с неудачных выступлений в квалификации Лиги чемпионов, куда клуб из Стамбула попал на правах серебряного призера минувшего розыгрыша турецкого чемпионата.

Исход противостояния с ПСВ был предрешен в Голландии, где «Галатасарай» проиграл со счетом 1:5, а в ответной игре команда уступила 1:2 на своем поле. Более успешно турецкий гранд сыграл в полуфинале квалификации ЛЕ, где ему удалось пройти ирландский «Сент-Джонстон» (1:1 и 4:2).

Что касается стартового тура чемпионата Турции, то в нем «Галатасарай» уверенно победил в гостях «Гиресунспор» (2:0).

«Хатайспор» в этом сезоне сыграл один матч. В первой игре команда принимала дома «Касымпашу», а сам поединок завершился вничью 1:1.

Информация для ставок

• «Галатасарай», который собирается усилиться игроком «Тоттенхэма», выиграл 7 последних матчей в чемпионате Турции
• «Хатайспор» не побеждал в 7 предыдущих гостевых поединках
• «Галатасарай» выиграл 2 матча против «Хатайспора» на своем поле

Прогноз

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.53 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.74 2.10
Мелбет 2.42 1.58
1XBET 3.66 1.29
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Все комментарии
vcafvmqm47mm
vcafvmqm47mm
вчера в 11:10
Футбольный клуб Галатасарай (Стамбул) одержит победу.
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