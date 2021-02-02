«Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.02.2021)

1612274635

сегодня, 17:03

«Галатасарай» принимает на своем стадионе «Истанбул». Поединок состоится 2 февраля, для «Галатасарая» это отличный момент для того, чтобы попытаться выбиться в лидеры, до первого места в таблице всего три балла. Хозяева будут очень мотивированы, ведь им хочется выиграть первенство и завоевать трофей.

Ставки букмекеров

«Галатасарай» является фаворитом этого поединка. На этот матч букмекеры БК Фонбет предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» за коэффициент 1.70, ничейный исход за 4.00 и победа «Истанбула» за 4.80. Наиболее вероятный исход событий — победа «Галатасарая».

Форма команд

«Галатасарай» выиграл свой предыдущий поединок со счетом 2:1 у «Газиантепа». Сейчас у команды 42 пункта в активе и третье место в таблице. До лидера чемпионата всего 3 пункта, а до второго места — два. Матч против «Истанбула» для клуба Фатиха Терима будет настоящей проверкой, которую нужно пройти.

«Истанбул» находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 24 пункта. Свой предыдущий поединок клуб проиграл разгромно, уступив «Хатайспору» со счетом 5:1. Это поражение болезненно ударило по клубу Окана Бурука, сейчас команде очень нужны победы, чтобы не попасть в зону вылета.

Информация для ставок

«Галатасарай» проиграл всего один раз за последние пять матчей

«Истанбул» не выиграл ни одного из последних пяти поединков

Больше «Галатасарая» (43) в этом сезоне забил только «Бешикташ» (48)

Прогноз

Это будет непростой поединок, даже несмотря на то, на каком месте находится «Истанбул». В этом матче можно поставить, что тотал голов в первом тайме будет больше 1,5 с коэффициентом 2.40.