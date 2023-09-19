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«Галатасарай» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (20.09.2023)

вчера, 12:31
Галатасарай (Стамбул)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Копенгагена» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.594.295.87
Лига Ставок 1.64 4.20 5.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

«Галатасарай» смог пробиться в групповой этап сквозь этапы квалификации и уже часть задач на еврокубки выполнил. Команде попались достаточно серьезные соперники в группе и поэтому очень важно в первом туре на своем стадионе сыграть на победу с наименее сложным оппонентом. Два последних матча «Галатасарая» в чемпионате Турции завершились победами над «Самсунспором» (4:2) и «Газиантепом» (3:0).

«Копенгаген» также не без труда вышел в групповую стадию, в последнем туре квалификации обойдя польский «Ракув» лишь на один забитый мяч. Эксперты не оставляют шансов датчанам на выход в плей-офф, но за место в Лиге Европы они вполне могут побороться с «Галатасараем». В прошлом туре чемпионата «Копенгаген» поделил очки с «Норшеланном» (2:2), а ранее на своем поле оказался сильнее «Виборга» (2:0).

Информация для ставок

  • «Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Копенгаген» проиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись домашними победами в двух последних встречах между собой

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и постарается оказывать максимальное давление на соперника с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.36 2.12 1.77 1.67 2.29
Лига Ставок 2.17 1.71 1.71 2.17
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
А Галатасарай, тем временем, пожарит при защите собственных врат не только в Лиге Чемпионов, но и также под вывеской турецкой Суперлиги. Где намедни Сарай устроил домашнюю перестрелку со скромным новичком Самсунспором, победив его с хоккейным итогом 4:2. В то же время, атака Копенгагена ни на минуту не утихает в датском первенстве, где она не уходит с поля без забитого мяча уже на протяжении аж 15-ти игр кряду. В связи с чем абсолютно смело ставлю в предстоящем своеобразном "львином дерби" на ИТБ 2 (0.5), за нормальный коэффициент.
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