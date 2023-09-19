«Галатасарай» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Копенгагена» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

«Галатасарай» смог пробиться в групповой этап сквозь этапы квалификации и уже часть задач на еврокубки выполнил. Команде попались достаточно серьезные соперники в группе и поэтому очень важно в первом туре на своем стадионе сыграть на победу с наименее сложным оппонентом. Два последних матча «Галатасарая» в чемпионате Турции завершились победами над «Самсунспором» (4:2) и «Газиантепом» (3:0).

«Копенгаген» также не без труда вышел в групповую стадию, в последнем туре квалификации обойдя польский «Ракув» лишь на один забитый мяч. Эксперты не оставляют шансов датчанам на выход в плей-офф, но за место в Лиге Европы они вполне могут побороться с «Галатасараем». В прошлом туре чемпионата «Копенгаген» поделил очки с «Норшеланном» (2:2), а ранее на своем поле оказался сильнее «Виборга» (2:0).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Копенгаген» проиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись домашними победами в двух последних встречах между собой

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и постарается оказывать максимальное давление на соперника с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.