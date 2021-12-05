«Ганновер» — «Гамбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.12.2021)

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сегодня, 11:31

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 16 тур второй Бундеслиги. «Ганновер» ждет в гости «Гамбург» и постарается забрать у него очки. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.99. Победа «Ганновера» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ганновер» не лучшим образом стартовал в новом футбольном году, и после практически половины сезона находится в зоне вылета. Клуб занимает 16 место с 14 очками и давно не выигрывает в чемпионате. Чтобы не усугубить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в игровой процесс и набирать очки. В последней игре «Ганновер» проиграл на выезде «Карлсруэ» (0:4), а неделей ранее разошелся миром с «Падерборном» (0:0).

«Гамбург» не смог по итогам прошлого сезона выйти в Бундеслигу, провалив концовку чемпионата. Команда начала новый путь и после некоторых неудач, смогла стабилизировать результаты, не зная поражений уже несколько матчей. Клуб занимает пятое место, набрав 26 очков и отставая от лидера на шесть пунктов. В двух прошедших поединках второй Бундеслиги «Гамбург» обыграл «Ингольштадт» (3:0) и «Ян» Регенсбург (4:1).

Информация для ставок

«Гамбург» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Ганновер» выиграл только три игры из десяти последних на своем стадионе

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Гамбург» забивал в девяти из десяти последних выездных матчах

Прогноз

«Гамбург» выглядит в разы стабильнее «Ганновера», о чем говорят результаты в турнирной таблице. Клуб серьезно настраивается вернуться в Бундеслигу, поэтому предлагаем поверить в успех гостей. Сделать ставку на победу «Гамбурга» можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.