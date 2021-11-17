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«Ганновер» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.11.2021)

17 ноября 2021, 18:15

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле сыграет с «Падерборном». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям предстоящего поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.5. В случае победы «Ганновера» выигрышный коэффициент составит 2.75. Поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.45.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает по коэффициенту 1.68. Однако букмекеры больше верят в низовой матч. ТМ 2.5 стоит всего 2.2. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.55.

Форма команд

«Ганновер» проводит не самый лучший сезон и находится в непосредственной близости от зоны вылета. Команда занимает 15-е место и смогла набрать всего 13 очков, что всего на один балл больше, чем у ближайшего конкурента из зоны вылета. В матче с одним из лидеров второй Бундеслиги у коллектива нет проблем с травмированными игроками, поэтому состав полностью готов к матчу. В последних двух играх «Ганновер» разошелся миром с «Фортуной» (1:1) и «Эрцебирге» (1:1).

«Падерборн» приятно удивляет своих поклонников в этом сезоне. Клуб занимает третье место с 24 очками и всего на два пункта отстает от лидера. До окончания сезона еще очень много матчей, но нахождение в группе лидеров дает команде дополнительные силы и мотивацию на весь турнир. В прошлом туре второй Бундеслиги «Падерборн» обыграл на своем поле «Ингольштадт» (2:1), а ранее обыграл на выезде «Карлсруэ» (4:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Ганновера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Падерборн» выиграл семь из десяти последних выездных матчей
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ганновер» выиграл только один матч из пяти последних у «Падерборна» на своем поле

Прогноз

«Ганновер» на данный момент находится не в лучшем состоянии, противостоять одному из лидеров чемпионата будет очень сложно. Предлагаем сделать ставку на победу «Падерборна» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.82 2.07
Мелбет 2.24 1.68
1XBET 1.57 2.43
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shlomo
shlomo
17 ноября в 18:26
Игра на три результата
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