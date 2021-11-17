«Ганновер» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 18:15

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле сыграет с «Падерборном». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям предстоящего поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.5. В случае победы «Ганновера» выигрышный коэффициент составит 2.75. Поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.45.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает по коэффициенту 1.68. Однако букмекеры больше верят в низовой матч. ТМ 2.5 стоит всего 2.2. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.55.

Форма команд

«Ганновер» проводит не самый лучший сезон и находится в непосредственной близости от зоны вылета. Команда занимает 15-е место и смогла набрать всего 13 очков, что всего на один балл больше, чем у ближайшего конкурента из зоны вылета. В матче с одним из лидеров второй Бундеслиги у коллектива нет проблем с травмированными игроками, поэтому состав полностью готов к матчу. В последних двух играх «Ганновер» разошелся миром с «Фортуной» (1:1) и «Эрцебирге» (1:1).

«Падерборн» приятно удивляет своих поклонников в этом сезоне. Клуб занимает третье место с 24 очками и всего на два пункта отстает от лидера. До окончания сезона еще очень много матчей, но нахождение в группе лидеров дает команде дополнительные силы и мотивацию на весь турнир. В прошлом туре второй Бундеслиги «Падерборн» обыграл на своем поле «Ингольштадт» (2:1), а ранее обыграл на выезде «Карлсруэ» (4:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ганновера» завершились исходом «обе забьют»

«Падерборн» выиграл семь из десяти последних выездных матчей

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ганновер» выиграл только один матч из пяти последних у «Падерборна» на своем поле

Прогноз

«Ганновер» на данный момент находится не в лучшем состоянии, противостоять одному из лидеров чемпионата будет очень сложно. Предлагаем сделать ставку на победу «Падерборна» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.