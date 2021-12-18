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«Ганновер-96» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.12.2021)

18 декабря 2021, 21:57

В 18-м туре второй Бундеслиги «Ганновер-96» ждет в гости «Вердер». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Ганновер-96
Вердер
1 : 4
завершен
19 декабря 2021, 15:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.553.722.09
Фонбет 3.65 3.40 2.05
Мелбет 4.06 3.65 1.94
1XBET 3.66 3.48 2.03
BetBoom 3.80 3.50 1.98

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Ганновера» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Ганновер-96» провалил старт сезона, но в последних матчах стабильно набирает очки. Команда идет на 13-м месте с 20 очками, но в последних пяти встречах смогла набрать восемь баллов, проиграв одну игру. В клубе большая проблема с атакующей линией (14 забитых мячей). В прошлом матче «Ганновер-96» обыграл на выезде «Ингольштадт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Гамбурга» (1:0).

«Вердер» располагается на девятом месте, но отставание от третьей позиции составляет всего три пункта, поэтому вся борьба за повышение в классе только начинается. Бременский клуб проиграл только одну встречу из пяти последних и отдает максимум сил в каждом матче. Два последних поединка «Вердера» завершились победами над «Яном» из Регенсбурга (3:2) и «Эрцгебирге» (4:0).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли только по три поединка из десяти последних
  • Семь из десяти домашних матчей «Ганновера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вердер» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ганновером»

Прогноз

Всех болельщиков ждет интересная и неуступчивая встреча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет. Вероятнее всего, в матче будет несколько взятий ворот со стороны обоих клубов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.83 1.65 2.34
Мелбет 1.73 2.21
1XBET 6.45 1.12
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