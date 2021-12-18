«Ганновер-96» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 21:57

В 18-м туре второй Бундеслиги «Ганновер-96» ждет в гости «Вердер». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Ганновера» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Ганновер-96» провалил старт сезона, но в последних матчах стабильно набирает очки. Команда идет на 13-м месте с 20 очками, но в последних пяти встречах смогла набрать восемь баллов, проиграв одну игру. В клубе большая проблема с атакующей линией (14 забитых мячей). В прошлом матче «Ганновер-96» обыграл на выезде «Ингольштадт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Гамбурга» (1:0).

«Вердер» располагается на девятом месте, но отставание от третьей позиции составляет всего три пункта, поэтому вся борьба за повышение в классе только начинается. Бременский клуб проиграл только одну встречу из пяти последних и отдает максимум сил в каждом матче. Два последних поединка «Вердера» завершились победами над «Яном» из Регенсбурга (3:2) и «Эрцгебирге» (4:0).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли только по три поединка из десяти последних

Семь из десяти домашних матчей «Ганновера» завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ганновером»

Прогноз

Всех болельщиков ждет интересная и неуступчивая встреча. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет. Вероятнее всего, в матче будет несколько взятий ворот со стороны обоих клубов.