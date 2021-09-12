«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.09.2021)

«Гент» сыграет против «Шарлеруа» в очередном туре чемпионата Бельгии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
|
2 : 3
завершен
12 сентября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Гент». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30, а на победу «Шарлеруа» по 5.70.
Форма команд
«Гент» расположился в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. Команда дважды выиграла, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе — 11 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних матчах «Гент» выглядит неплохо, но есть куда расти.
«Шарлеруа» выступает чуть лучше оппонента. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. Команда выиграла два матча, четыре раза играла вничью и ни разу не проигрывала в этом сезоне. У клуба в активе 12 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних играх «Шарлеруа» выглядит очень достойно.
Информация для ставок
● «Шарлеруа» не проигрывает шесть игр подряд
● «Гент» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Шарлеруа» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Шарлеруа“» по коэффициенту 2.45.