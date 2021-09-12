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«Гент» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.09.2021)

12 сентября 2021, 09:41

«Гент» сыграет против «Шарлеруа» в очередном туре чемпионата Бельгии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Гент
Шарлеруа
2 : 3
завершен
12 сентября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.435.90
Фонбет 1.50 4.50 6.00
Мелбет 1.50 4.56 5.80
1XBET 1.54 4.50 5.60
BetBoom 1.54 4.30 6.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Гент». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30, а на победу «Шарлеруа» по 5.70.

Форма команд

«Гент» расположился в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. Команда дважды выиграла, один раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе — 11 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних матчах «Гент» выглядит неплохо, но есть куда расти.

«Шарлеруа» выступает чуть лучше оппонента. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — десять баллов. Команда выиграла два матча, четыре раза играла вничью и ни разу не проигрывала в этом сезоне. У клуба в активе 12 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних играх «Шарлеруа» выглядит очень достойно.

Информация для ставок

● «Шарлеруа» не проигрывает шесть игр подряд
● «Гент» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Шарлеруа» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Шарлеруа“» по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.90 2.05
Мелбет 2.38 1.56
1XBET 5.43 1.17
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shlomo
shlomo
12 сентября в 15:35
Индейцы не проиграют
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