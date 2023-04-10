«Гент» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.04.2023)

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сегодня, 13:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вест Хэм». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Гента» оценивается за 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Гент» показывает хорошие результаты в чемпионате Бельгии и в пяти последних турах набрал 13 баллов. Коллектив идет на четвертом месте с 55 баллами и отстает от лидера на 16 пунктов. Команда очень хочет порадовать своих болельщиков выходом в полуфинал Лиги Конференций даже несмотря на то, что фаворитом считается английский клуб. Два последних матча «Гента» завершились ничьей с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1) и разгромом «Серен Юнайтед» (5:0).

«Вест Хэм» еще совсем недавно находился в зоне вылета АПЛ , но последние результаты помогли команде подняться на 14 место. «Молотобойцы» совсем недавно были в поздней стадии европейского турнира и сейчас хотят побороться за трофей, который даст право играть в Лиге Европы в следующем году. В прошлом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» оказался сильнее «Фулхэма» на выезде (1:0), а ранее разгромно уступил «Ньюкасл Юнайтед» (1:5).

Информация для ставок

«Гент» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних домашних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды будут долго присматриваться к друг другу. В такой ситуации хорошим вариантом станет ставка на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75, которую рекомендуем сделать в букмекерской конторе Лига Ставок.