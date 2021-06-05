Германия U21 – Португалия U21. Прогноз на финал чемпионата Европы U21 (06.06.2021)

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05 июня 2021, 22:43

В финальном матче молодежного первенства Европы нас ждет яркий поединок Германии и Португалии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не определились с фаворитом на эту встречу. Взять победу Германии можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы Португалии зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.17. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

Сборная Германии дошла до финала без поражений, продемонстрировав неплохой футбол. Были у команды и ничьи, но они никак не отразились на результате. В полуфинальном поединке немцы разобрались с Нидерландами (2:1), а в четвертьфинале по пенальти прошли Данию. К финальной встрече коллектив подходит в полной боевой готовности и будет отдаваться на поле на все 100%.

Португальская сборная на одном дыхании пролетела турнир вплоть до финала, не оставив своим соперникам ни единого шанса. В полуфинальном матче обыграли крепкую Испанию (1:0), а матчем ранее классно разобрались в дополнительное время с Италией (5:3). Коллектив сбалансирован и хорошо готов физически, будут биться за трофей до последней минуты матча.

Информация для ставок

Германия провела на турнире пять матчей (три ничьих и две победы)

Португалия выиграла все матчи турнира

Германия пропустила в четырех матчах из пяти

Португалия пропускала на турнире всего в одной игре

Прогноз

Футбол в этом матче будет отличного качества, так как встречаются две классные команды. Трудно предположить, кто же в итоге поднимет трофей над головой, команды равны, и по-своему они очень хороши. Рискнуть и поставить на ничью в основное время можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.25.

Также букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на победу Англии с форой -1.5 в матче с Румынией.