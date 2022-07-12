«Падерборн» — «Карлсруэ». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (17.07.2022)

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12 июля 2022, 11:29

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты считают хозяев поля. Сыграть победу «Падерборна» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Ничья в линии идет по котировке 3.60, а шансы «Карлсруэ» начать чемпионат с победы оцениваются в 3.30.

Также аналитики убеждены, что «Падерборн» и «Карлсруэ» продемонстрируют результативный футбол в очном противостоянии. Исход ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.29.

Форма команд

Предыдущий сезон Второй Бундеслиги «Падерборн» закончил на седьмой строчке рейтинга. От призовой тройки клуб отстал на девять баллов, установив по ходу чемпионата такие результаты: 13 побед, 12 ничьих и девять поражений. Отметим, что атака «Падерборна» за 34 проведенных тура организовала 56 забитых голов, а защита пропустила 44 мяча.

«Карлсруэ» был менее успешен в минувшем созыве второго по значимости дивизиона Германии. Набрав в общей сложности 41 балл, клуб закончил чемпионат на 12-м месте без реальной угрозы борьбы за выживание. Чаще всего футболисты «Карлсруэ» играли вничью в минувшем сезоне – 14 раз, при девяти победах и 14-и поражениях. Соотношение забитых и пропущенных голов 54:55.

Информация для ставок

Команды обеспечили обмен голами в 3 последних очных встречах

Ставка ТБ (2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих встречах «Падерборна» и «Карлсруэ»

(2,5) гола принесла выигрыш в 3 предыдущих встречах «Падерборна» и «Карлсруэ» В двух предыдущих встречах команд на поле «Падерборна» фиксировалась ничья 2:2

Прогноз

В очных встречах «Падерборна» и «Карлсруэ» стабильно фиксируются результативные исходы. Поэтому, советуем поставить на ТБ (2,5) гола по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча эксперты считают хозяев поля. Сыграть победу «Падерборна» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Ничья в линии идет по котировке 3.60, а шансы «Карлсруэ» начать чемпионат с победы оцениваются в 3.30.