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«Гранада» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (23.05.2021)

вчера, 23:40

«Гранада» встретится с «Хетафе» в последнем матче Примеры в нынешнем сезоне. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.853.422.58
Лига Ставок 2.80 3.40 2.55
Мелбет 2.83 3.44 2.68
1XBET 2.83 3.44 2.68
BetBoom 2.86 3.36 2.59

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гранада». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 2.75.

Форма команд

«Гранада» проводит неплохой сезон. Команда набрала 45 пунктов и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 побед, шесть ничьих и 18 поражений. Клуб забил 47 мячей и пропустил 65 голов.

«Хетафе» набрал 37 пунктов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, десять раз играла вничью и проиграла в 18 матчей. В активе «Хетафе» — 28 забитых и 43 пропущенных.

Информация для ставок

  • «Хетафе» выиграл два матча из последних пяти
  • «Гранада» проиграла четыре матча кряду
  • «Хетафе» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по 1.69. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Гранады» и ТМ 3.5 по 3.40.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Специа» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.51 1.90 2.01 1.50 2.78
Лига Ставок 2.60 1.48 1.83 1.95 1.46 2.70
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
BetBoom 2.77 1.48 1.89 1.97 1.51 2.64
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