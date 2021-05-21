«Гранада» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (23.05.2021)

1621629609

вчера, 23:40

«Гранада» встретится с «Хетафе» в последнем матче Примеры в нынешнем сезоне. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гранада». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 2.75.

Форма команд

«Гранада» проводит неплохой сезон. Команда набрала 45 пунктов и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 побед, шесть ничьих и 18 поражений. Клуб забил 47 мячей и пропустил 65 голов.

«Хетафе» набрал 37 пунктов и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, десять раз играла вничью и проиграла в 18 матчей. В активе «Хетафе» — 28 забитых и 43 пропущенных.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл два матча из последних пяти

«Гранада» проиграла четыре матча кряду

«Хетафе» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по 1.69. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Гранады» и ТМ 3.5 по 3.40.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Специа» — «Рома».