«Атромитос» — ОФИ. Прогноз на матч греческой Суперлиги (07.02.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры с фаворитом встречи не определились и выставили близкие по значению коэффициенты. Победа ОФИ оценивается по коэффициенту 2.87. Поставить на успех «Атромитоса» можно по коэффициенту 2.48, а ничейный результат порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 2.15. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Атромитос» всеми силами борется за выживание. Клуб занимает на данном этапе сезона 13 место и отстает от ближайшего соперника на восемь очков. В последних турах потерпел два поражения, сначала от АЕКа (0:2), а затем от «Ионикоса» (1:2). Стоит отметить также, что у команды имеется несколько игр в запасе.

ОФИ в свою очередь в центре таблицы и после 21 матча расположился на восьмом месте, имея в активе 29 очков. В минувших поединках сражался с «Ламией» и «Панатинаикосом» и если первых обыграть не удалось — поражение (1:2), то со вторыми получилось положить заветные три очка в копилку, счет на табло (3:2).

Информация для ставок

«Атромитос» проиграл пять из шести последних матчей

ОФИ проиграл три из четырех последних выездных поединков

Две минувшие очные встречи завершились победой ОФИ

«Атромитос» пропускает минимум один гол в восьми последних играх

Прогноз

В данном поединке мы, скорее всего, увидим много борьбы, которая исключает большое количество забитых мячей. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.