«Гройтер Фюрт» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 13:41

Во втором туре чемпионата Германии в гости к «Гройтер Фюрт» приедет «Арминия». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Гройтер Фюрта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.06. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Арминия» имела большие проблемы в конце чемпионата и только незадолго до последних туров обеспечила себе место в Бундеслиге. В первом туре коллектив показал хорошую игру, но поделил очки с соперником. Для того чтобы поверить в свои силы, игрокам необходимо обыгрывать новичка чемпионата и набирать три очка в этом матче. В прошлом матче «Арминия» разошлась «сухой» ничьей с «Фрайбургом» (0:0), а немного ранее клуб обыграл с хоккейным счетом «Байройт» (6:3).

«Гройтер Фюрт» уже в первом туре был разгромлен, что ударило по эмоциональному настрою коллектива. Тем не менее чемпионат только начинается и у игроков есть все шансы доказать свое мастерство в сильнейшей лиге Германии. Клуб обладает крепкими и дисциплинированными футболистами, которые могут играть на таком высоком уровне. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» крупно уступил «Штутгарту» (1:5), а ранее в Кубке страны команда уступила в серии пенальти «Бабельсбергу 03» (2:3).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между командами закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»

«Гройтер Фюрт» забивал в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре последних поединка «Гройтер Фюрта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы находиться как можно ближе к середине таблицы. Команды начнут осторожно и не будут рисковать до первого забитого гола. Поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче Бундеслиги.