«Гройтер Фюрт» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

Во втором туре чемпионата Германии в гости к «Гройтер Фюрт» приедет «Арминия». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.
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1 : 1
завершен
вчера, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Гройтер Фюрта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.7.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.06. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Арминия» имела большие проблемы в конце чемпионата и только незадолго до последних туров обеспечила себе место в Бундеслиге. В первом туре коллектив показал хорошую игру, но поделил очки с соперником. Для того чтобы поверить в свои силы, игрокам необходимо обыгрывать новичка чемпионата и набирать три очка в этом матче. В прошлом матче «Арминия» разошлась «сухой» ничьей с «Фрайбургом» (0:0), а немного ранее клуб обыграл с хоккейным счетом «Байройт» (6:3).
«Гройтер Фюрт» уже в первом туре был разгромлен, что ударило по эмоциональному настрою коллектива. Тем не менее чемпионат только начинается и у игроков есть все шансы доказать свое мастерство в сильнейшей лиге Германии. Клуб обладает крепкими и дисциплинированными футболистами, которые могут играть на таком высоком уровне. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» крупно уступил «Штутгарту» (1:5), а ранее в Кубке страны команда уступила в серии пенальти «Бабельсбергу 03» (2:3).
Информация для ставок
- «Гройтер Фюрт» не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча между командами закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»
- «Гройтер Фюрт» забивал в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре последних поединка «Гройтер Фюрта» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы находиться как можно ближе к середине таблицы. Команды начнут осторожно и не будут рисковать до первого забитого гола. Поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предсказали низкую результативность в другом матче Бундеслиги.