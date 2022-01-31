«Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2022)

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вчера, 16:56

2 февраля 2022 года «Хаддерсфилд Таун» примет «Дерби Каунти». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Матч состоится на домашней арене «Хаддерсфилда». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Хаддерсфилд Таун». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Дерби Каунти» в 3.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Хаддерсфилд» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 45 баллов. У команды 12 побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 38 мячей и пропустил 34 гола. В последних встречах «Хаддерсфилд» выглядит неплохо и активно набирает очки — у клуба ничья со «Сток Сити» со счетом 1:1, победа над «Редингом» 3:4 и ничейный исход с «Суонси» 1:1.

«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды восемь побед, 12 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Дерби» выглядит очень плохо — ничья с «Бирмингемом» со счетом 2:2, а также поражение от «Ноттингем Фореста» 2:1 и победа над «Шеффилд Юнайтед» 2:0. Стоит отметить, что с клуба сняли 21 балл из-за финансовых проблем.

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл только в одном матче из последних пяти

«Хаддерсфилд» не проигрывает десять игр кряду

У «Дерби Каунти» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Дерби Каунти» по коэффициенту 1.77. Несмотря на плохую форму «Дерби», этот клуб может как минимум побороться за один балл.