«Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2022)

2 февраля 2022 года «Хаддерсфилд Таун» примет «Дерби Каунти». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Матч состоится на домашней арене «Хаддерсфилда». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Хаддерсфилд Таун». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Дерби Каунти» в 3.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Хаддерсфилд» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 45 баллов. У команды 12 побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 38 мячей и пропустил 34 гола. В последних встречах «Хаддерсфилд» выглядит неплохо и активно набирает очки — у клуба ничья со «Сток Сити» со счетом 1:1, победа над «Редингом» 3:4 и ничейный исход с «Суонси» 1:1.
«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 баллов. У команды восемь побед, 12 ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Дерби» выглядит очень плохо — ничья с «Бирмингемом» со счетом 2:2, а также поражение от «Ноттингем Фореста» 2:1 и победа над «Шеффилд Юнайтед» 2:0. Стоит отметить, что с клуба сняли 21 балл из-за финансовых проблем.
Информация для ставок
- «Дерби Каунти» выиграл только в одном матче из последних пяти
- «Хаддерсфилд» не проигрывает десять игр кряду
- У «Дерби Каунти» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Дерби Каунти» по коэффициенту 1.77. Несмотря на плохую форму «Дерби», этот клуб может как минимум побороться за один балл.