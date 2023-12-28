«Хаддерсфилд» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

«Мидлсбро» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 1.85. На успех «Хаддерсфилда» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.85. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Форма команд

«Хаддерсфилд» неважно выглядит в этом сезоне и если продолжит также, то рискует опуститься в зону вылета Чемпионшипа. Команда уже занимает 21 место с 25 баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В предстоящей встрече с середняком чемпионата, хозяева приложат максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Два последних матча завершились крупной победой над «Блэкберном» (3:0) и выездным поражением от «Норвича» (0:2).

«Мидлсбро» занимает 14 место в турнирной таблице, но имеет в активе 33 балла, что на три пункта меньше, чем у шестой команды Чемпионшипа. Таким образом, коллектив имеет шансы побороться за более высокие места, если в следующих матчах будет набирать максимум очков. Выездной матч с командой из низов турнирной таблицы послужит для гостей настоящей проверкой. Два последних матча «Мидлсбро» завершились поражением от «Ротэрхема» (0:1) и успехом с «Вест Бромвичем» (1:0).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» сыграл вничью пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Мидлсбро» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Хаддерсфилд» выиграл два из пяти последних матчей у «Мидлсбро» при одном поражении

Прогноз

«Хаддерсифилд» одержал победу в последнем туре и на волне уверенности в себе может создать проблемы и в это поединке. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (0) по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.