«Хака» — «КуПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (11.07.2021)

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сегодня, 00:06

11 июля 2021 года «Хака» играет против «КуПСа» в очередном поединке чемпионата Финляндии по футболу. В нынешнем сезоне только один из клубов может похвастаться хорошим уровнем футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок, которые помогут сделать правильную ставку.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «КуПС», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40. Победа хозяев поля оценивается по коэффициенту 4.90.

Форма команд

«Хака» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба две победы, две ничьих и шесть поражений. Клуб забил десять голов и пропустил 15 мячей. В последних матчах «Хака» выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме и не может выиграть уже несколько поединков кряду. Ситуация выходит из-под контроля, еще несколько поражений и «Хака» будет в подвале турнирной таблицы.

«КуПС» находится на третьей строчке в таблице. Команда набрала 22 балла. В нынешнем сезоне клуб выиграл семь поединков, один раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе 17 забитых и девять пропущенных. В последних матчах «КуПС» выглядит очень хорошо, этот клуб находится в идеальной форме. Команда побеждает практически в каждом матче и зарабатывает драгоценные очки.

Информация для ставок

«Хака» пропустила семь голов в последних матчах

«КуПС» выиграл четыре матча из последних пяти матчей

«Хака» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1) «КуПС» по коэффициенту 2.55. В этом поединке стоит ожидать обилия забитых мячей, оба клуба умеют забивать и делают это очень часто.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.