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«Хака» — «КуПС». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (11.07.2021)

сегодня, 00:06

11 июля 2021 года «Хака» играет против «КуПСа» в очередном поединке чемпионата Финляндии по футболу. В нынешнем сезоне только один из клубов может похвастаться хорошим уровнем футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок, которые помогут сделать правильную ставку.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.023.491.84
Лига Ставок 4.50 3.50 1.81
Мелбет 4.40 3.50 1.79
1XBET 4.42 3.50 1.82
BetBoom 4.20 3.60 1.78

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «КуПС», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40. Победа хозяев поля оценивается по коэффициенту 4.90.

Форма команд

«Хака» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба две победы, две ничьих и шесть поражений. Клуб забил десять голов и пропустил 15 мячей. В последних матчах «Хака» выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме и не может выиграть уже несколько поединков кряду. Ситуация выходит из-под контроля, еще несколько поражений и «Хака» будет в подвале турнирной таблицы.

«КуПС» находится на третьей строчке в таблице. Команда набрала 22 балла. В нынешнем сезоне клуб выиграл семь поединков, один раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе 17 забитых и девять пропущенных. В последних матчах «КуПС» выглядит очень хорошо, этот клуб находится в идеальной форме. Команда побеждает практически в каждом матче и зарабатывает драгоценные очки.

Информация для ставок

  • «Хака» пропустила семь голов в последних матчах
  • «КуПС» выиграл четыре матча из последних пяти матчей
  • «Хака» не побеждает пять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1) «КуПС» по коэффициенту 2.55. В этом поединке стоит ожидать обилия забитых мячей, оба клуба умеют забивать и делают это очень часто.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.74 2.18
Лига Ставок 2.55 1.48 1.79 1.96 1.43 2.70
Мелбет 1.82 2.08
1XBET 1.82 2.08
BetBoom 2.55 1.45 1.77 1.93 1.42 2.65
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