«Хартберг» — «Тироль». Прогноз на матч чемпионата Австрии (23.02.2021)

1614047293

сегодня, 05:28

«Хартберг» сыграет против «Тироля» в рамках очередного тура австрийской Бундеслиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры оценивают победу «Тироля» коэффициентом 2.50. Ничейный исход котируется в 3.50. Поставить на победу «Хартберга» можно за 2.75

Форма команд

«Хартберг» находится на девятой строчке в турнирной таблице австрийской Бундеслиги. В активе у клуба 19 баллов. В нынешнем сезоне «Хартберг» выиграл четыре матча, еще семь поединков завершились вничью, шесть раз команда проигрывала. Клуб забил 17 мячей и пропустил 29 голов.

«Тироль» занимает шестое место в таблице и имеет в активе 24 очка. Команда выиграла семь матчей, столько же проиграла, еще три встречи завершились вничью. Клуб забил 29 раз и пропустил 27 голов.

Информация для ставок

«Тироль» не может победить три матча кряду

«Хартберг» победил в одном матче из последних пяти

У «Хартберга» шесть пропущенных голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что с 16 по 30 минуту будет забит гол, с коэффициентом 2.36. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на количество голов 2-3 по коэффициенту 2.23. Ожидается напряженный поединок, но команды умеют забивать и наверняка порадуют зрителей голами.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».