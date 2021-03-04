«Хельмонд» — «НЕК Неймеген». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (05.03.2021)

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04 марта 2021, 05:15

«Хельмонд» сыграет против «Неймегена» в рамках второй лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является «Неймеген». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90. Ставка на победу «Хельмонда» представлена коэффициентом 3.70. Ничейный исход оценивается в 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хельмонд» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда заработала 30 очков. Клуб выиграл семь матчей, девять раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. В последних матчах «Хельмонд» испытывает серьёзные проблемы, команда регулярно пропускает в свои ворота, но не может похвастаться обилием забитых мячей.

«Неймеген» находится на шестой строчке в чемпионате. У клуба 47 баллов. В нынешнем сезоне «Неймеген» выиграл 14 матчей, 5 раз играл вничью и побеждал в 7 матчах. Клуб забил 48 мячей и пропустил 31 гол. В последних матчах «Неймеген» показывает хорошую игру, этот клуб пытается попасть в высшую лигу и пока движется в правильном направлении.

Информация для ставок

«Хельмонд» не может победить в трех матчах кряду

У «Хельмонда» восемь пропущенных мячей в последних пяти матчах чемпионата

«Неймеген» победил в трех поединках из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на 2-3 забитых гола в этом матче, с коэффициентом 2.04. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76 по 90 минуту, по коэффициенту 1.81.

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