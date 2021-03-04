ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хельмонд» — «НЕК Неймеген». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (05.03.2021)

04 марта 2021, 05:15

«Хельмонд» сыграет против «Неймегена» в рамках второй лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является «Неймеген». Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90. Ставка на победу «Хельмонда» представлена коэффициентом 3.70. Ничейный исход оценивается в 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хельмонд» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда заработала 30 очков. Клуб выиграл семь матчей, девять раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. В последних матчах «Хельмонд» испытывает серьёзные проблемы, команда регулярно пропускает в свои ворота, но не может похвастаться обилием забитых мячей.

«Неймеген» находится на шестой строчке в чемпионате. У клуба 47 баллов. В нынешнем сезоне «Неймеген» выиграл 14 матчей, 5 раз играл вничью и побеждал в 7 матчах. Клуб забил 48 мячей и пропустил 31 гол. В последних матчах «Неймеген» показывает хорошую игру, этот клуб пытается попасть в высшую лигу и пока движется в правильном направлении.

Информация для ставок

  • «Хельмонд» не может победить в трех матчах кряду
  • У «Хельмонда» восемь пропущенных мячей в последних пяти матчах чемпионата
  • «Неймеген» победил в трех поединках из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на 2-3 забитых гола в этом матче, с коэффициентом 2.04. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76 по 90 минуту, по коэффициенту 1.81.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Шальке-04» — «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
BetCity
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
04 марта в 05:31
Гости не проиграют матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100