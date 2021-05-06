«Хельмонд» — «Осс». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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сегодня, 00:17

«Хельмонд» сыграет против «Осс» в рамках 37-го тура первого дивизиона Нидерландов 7 мая 2021. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Хельмонд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Осс» за 2.80.

Форма команд

«Хельмонд» набрал 43 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Хельмонд» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и может продлить свою неудачную серию. Команда в самом начале сезона играла неплохо, но ближе к концу неожиданно начала проигрывать всем подряд.

«Осс» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 43 пункта. В последних играх «Осс» выглядит гораздо лучше, чем «Хельмонд». Но команда больше играет вничью, чем побеждает. «Осс» имеет неплохие шансы на победу в этом поединке, но для этого команде нужно приложить все усилия

Информация для ставок

«Осс» пропустил шесть мячей в последних играх

«Хельмонд» выиграл один поединок из последних пяти

«Осс» не выигрывает три матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТБ 2,5 за 3.60.

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