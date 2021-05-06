«Хельмонд» — «Осс». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

«Хельмонд» сыграет против «Осс» в рамках 37-го тура первого дивизиона Нидерландов 7 мая 2021. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Хельмонд». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Осс» за 2.80.
Форма команд
«Хельмонд» набрал 43 балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Хельмонд» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и может продлить свою неудачную серию. Команда в самом начале сезона играла неплохо, но ближе к концу неожиданно начала проигрывать всем подряд.
«Осс» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 43 пункта. В последних играх «Осс» выглядит гораздо лучше, чем «Хельмонд». Но команда больше играет вничью, чем побеждает. «Осс» имеет неплохие шансы на победу в этом поединке, но для этого команде нужно приложить все усилия
Информация для ставок
- «Осс» пропустил шесть мячей в последних играх
- «Хельмонд» выиграл один поединок из последних пяти
- «Осс» не выигрывает три матча кряду
Прогноз
В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.65. Также стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТБ 2,5 за 3.60.
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