«Хетафе» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 13:14

«Хетафе» сыграет против «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 13 сентября 2021 года. Матч состоится в 21:00 по Москве. В прошлом сезоне «Хетафе» показывал хороший уровень игры, но команда держалась на своем тренере, который покинул клуб и перешел в «Валенсию». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хетафе». Поставить на победу клуба из пригорода Мадрида можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Эльче» по 5.10.

Форма команд

«Хетафе» в этом сезоне выглядит очень плохо. Команда сменила тренера и выдала плохой старт в Примере, в активе «Хетафе» ни одного заработанного балла. Команда проиграла три матча из трех. У клуба четыре пропущенных и один забитый. В последних играх некогда крепкая команда из Примеры очень плохо играет и много пропускает. Это касается и товарищеских поединков. «Хетафе» такими темпами может замахнуться на вылет в Сегунду.

«Эльче» выглядит чуть лучше, чем оппонент. Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе два балла. Команда дважды сыграла вничью и проиграла один поединок. В первом туре клуб не смог обыграть «Атлетик», затем было поражение от «Атлетико», а в третьем туре команда сыграла вничью с «Севильей». В этих матчах «Эльче» забил один гол и пропустил два мяча. Не лучший результат для команды, которая претендует на место в середине таблицы.

Информация для ставок

«Эльче» не побеждает пять игр кряду

«Хетафе» проиграл три игры кряду

«Эльче» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме. Несмотря на это, верится в успех «Эльче», который играет чуть лучше оппонента. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Эльче» по коэффициенту 2.00. Команда больше забивает и чаще зарабатывает баллы, чем «Хетафе», который постоянно проигрывает.