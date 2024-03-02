«Хетафе» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.03.2024)

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сегодня, 01:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хетафе», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех «Лас-Пальмас» оценивается по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Хетафе» выиграл только один матч из пяти последних, что говорит о не лучшей физической готовности команды. Тем не менее, коллектив все еще уверенно держится в середине турнирной таблицы, а именно на десятом месте с 34 баллами. Хозяева отстают на два очка от «Лас-Пальмаса», поэтому в случае победы обойдут их на один пункт. Два последних поединка «Хетафе» завершились крупным поражением от «Барселоны» (0:4) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Лас-Пальмас» также сдал в результатах, что пока не позволяет клубу серьезно претендовать на места в еврокубках. Клуб занимает восьмое место с 36 балами и на четыре пункта отстает от ближайшего соперника. Только в случае победы в этой игре можно будет говорить о возможности сократить отставание от конкурентов. В прошлом туре «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1), а ранее разгромно проиграл «Атлетико» (0:5).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл три поединка на своем поле из последних десяти

«Лас-Пальмас» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

Семь последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды покажут примерно равный футбол и с большой вероятностью, вновь не смогут определить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.