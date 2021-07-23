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ХИФК — КТП. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (23.07.2021)

вчера, 12:14

В 13-м туре чемпионата Финляндии в гости к ХИФК приедет КТП.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.126.92
Мелбет 1.42 4.24 7.50
1XBET 1.39 4.40 8.30
BetBoom 1.48 4.05 7.80

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу ХИФК линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.14. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 2.5 по 1.71. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

ХИФК занимает место в середине турнирной таблицы, однако их результаты в последних матчах заметно ухудшились. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить изменения в тренировочный процесс и улучшать многие игровые компоненты. В последних двух матчах ХИФК выиграл на выезде у «Интера» (1:0) и с тем же счетом проиграл домашний поединок «Лахти» (0:1).

КТП является одним из аутсайдеров чемпионата Финляндии, команда очень давно не побеждала. За 12 поединков в этом сезоне коллектив смог выиграть всего один раз, что не может быть удовлетворительным результатом. В этом матче команде также придется тяжело, а шансов на успех не так много. В прошлой игре КТП сыграл вничью с «Хакой» (0:0), а туром ранее уступил «Мариехамну» (1:3).

Информация для ставок

• Семь последних матчей ХИФК завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• КТП не может одержать победу уже девять матчей подряд в чемпионате Финляндии
• Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• КТП смог обыграть ХИФК всего два раза из последних десяти встреч

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Недавно букмекеры предлагали неплохой коэффициент на победу «Рубина» в матче РПЛ против «Спартака».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.75 2.16
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.17
BetBoom 2.23 1.61 1.67 2.12 1.34 3.10
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Все комментарии
fu8r6px3yj5r
fu8r6px3yj5r
вчера в 19:51
«ХИФК» (Хельсинки) одержит победу.
4yrwdf3xerj7
4yrwdf3xerj7
вчера в 19:50
«ХИФК» (Хельсинки) выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:54
Очень спорные коэффициенты на матч. Чересчур.
shlomo
shlomo
вчера в 12:22
Хозяева не проиграют этот матч
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