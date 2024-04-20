«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2024)

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сегодня, 09:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Боруссии» М оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Хоффенхайм» проводит очень слабый отрезок в чемпионате, где за пять туров набрал лишь три очка. Команда опустилась на девятое место с 36 баллами и больше серьезно не претендует на еврокубки. В матче с такой же нестабильной «Боруссией» М, хозяева постараются одержать победу, чтобы не пропустить вперед «Хайденхайм» и порадовать болельщиков. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились крупным поражением от «Майнца» (1:4) и победой над «Аугсбургом» (3:1).

«Боруссия» М с самого начала сезона дала понять болельщикам, что они могут не рассчитывать на высокие места. Нестабильная игра и глупые поражения опустили команду в нижнюю часть турнирной таблицы и сейчас она смогла подняться лишь на 11 ступеньку с 31 баллом, отставая от нынешнего соперника на пять пунктов. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М уступила на своем поле «Боруссии» Дортмунд (1:2), а ранее обыграла на выезде кризисный «Вольфсбург» (3:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» проиграл пять из десяти последних поединков

«Боруссия» М выиграла четыре последних матча с «Хоффенхаймом»

Прогноз

«Хоффенхайм» имеет не лучшую статистику с «Боруссией» М и проигрывает большинство поединков. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.