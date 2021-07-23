«Хрватски Драговольяц» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч чемпионата Хорватии (23.07.2021)

1627025247

вчера, 10:27

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам второй тур чемпионата Хорватии. «Динамо» Загреб приедет в гости к «Хрватски Драговольяц».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче являются гости. Поставить на победу «Динамо» Загреб можно по коэффициенту 1.16. Победа хозяев оценивается по 18.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.7.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.77 на тотал больше 3 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 3 – по 1.99. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Хрватски Драговольяц» является новичком высшей лиги Хорватии. Перед командой стоит цель сохранения прописки в главном чемпионате Хорватии, а в матче с самым титулованным клубом страны игрокам придется очень непросто. В первом туре коллектив уступил на выезде «Истре 1961» (1:3), а немного ранее в товарищеском матче разгромил «Кустосию» (4:0).

«Динамо» Загреб уже успело сыграть достаточное количество матчей, ведь коллектив играет в квалификации Лиги чемпионов. Команда выиграла первый матч против «Омонии» (2:0) и находится в хорошей форме. Неприятным моментом остается поражение в первом туре чемпионата от «Славена» (0:2), однако команде по силам исправить свое положение в таблице.

Информация для ставок

• «Динамо» Загреб выиграло девять матчей из десяти последних во всех турнирах

• Шесть последних матчей «Хрватски Драговольяц» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Динамо» выиграло восемь из десяти последних матчей с «Хрватски Драговольяц»

• Пять из семи последних матчей между клубами закончились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.