«Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

1689096729

вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Динамо», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Миннесоты» оценивается по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.13. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» находится на границе зоны плей-офф и занимает восьмое место с 28 баллами. Команда опережает всего на три пункта ближайшего соперника, а «Миннесоту» на четыре пункта. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, хозяевам очень важно победить прямого конкурента и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились ничьей со «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) и выездным поражением от «Сиэтл Саундерс» (0:1).

«Миннесота» занимает лишь 11 место в турнирной таблице западной конференции, что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, коллектив имеет неплохие шансы попасть в зону плей-офф, если будет более стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата США «Миннесота» крупно проиграла «Остину» (1:4), а ранее с тем же счетом крупно переиграла «Портленд Тимберс» (4:1).

Информация для ставок

Четыре последних матчей «Миннесоты» завершились исходом «обе забьют»

«Хьюстон Динамо» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хьюстон Динамо» играет на своем стадионе и постарается переиграть своего соперника, тем самым укрепив свое место в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.