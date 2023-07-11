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«Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

вчера, 20:32
Миннесота

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Динамо», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Миннесоты» оценивается по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.973.843.84
Pari 1.92 3.75 3.80

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.13. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» находится на границе зоны плей-офф и занимает восьмое место с 28 баллами. Команда опережает всего на три пункта ближайшего соперника, а «Миннесоту» на четыре пункта. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, хозяевам очень важно победить прямого конкурента и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились ничьей со «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) и выездным поражением от «Сиэтл Саундерс» (0:1).

«Миннесота» занимает лишь 11 место в турнирной таблице западной конференции, что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, коллектив имеет неплохие шансы попасть в зону плей-офф, если будет более стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата США «Миннесота» крупно проиграла «Остину» (1:4), а ранее с тем же счетом крупно переиграла «Портленд Тимберс» (4:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матчей «Миннесоты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Хьюстон Динамо» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хьюстон Динамо» играет на своем стадионе и постарается переиграть своего соперника, тем самым укрепив свое место в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.71 2.23
Pari 2.13 1.72
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