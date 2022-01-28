«Керала Бластерс» — «Бенгалуру». Прогноз на матч индийской Суперлиги (30.01.2022)

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вчера, 18:48

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 3.1. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.27. На ничейный результат дается коэффициент 3.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Керала Бластерс» в двух последних поединках добыл победу, сохранив свои ворота в неприкосновенности. От команды пострадал сначала «Хайдарабад» (1:0), а затем и «Одиша» (0:2). После 11 сыгранных матчей коллектив расположился на втором месте и отставанием от лидера в три очка, но при этом имея две игры в запасе.

«Бенгалуру» не проигрывает уже полтора месяца. Команде удалось после 13 туров закрепиться на шестом месте в таблице, имея в активе 17 баллов. В минувших встречах клуб был сильнее «Ченнайна» (3:0), а также расписал ничью с «Гоа» со счетом (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кералы Бластерс» насчитывает десять поединков, «Бенгалуру» — семь

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

«Керала Бластерс» забивает в девяти играх подряд, «Бенгалуру» — в пяти

«Керала Бластерс» сохраняет ворота на замке в четырех из шести последних матчах

Прогноз

Равная игра ожидает нас в данном противостоянии. Обе команды не проигрывают длительный срок и желают продлевать свои серии. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.