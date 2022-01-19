«Керала Бластерс» – «Мохун Баган». Прогноз на матч индийской Суперлиги (20.01.2022)

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19 января 2022, 11:08

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Кералы Бластерс» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа гостей принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.85. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Керала Бластерс» удерживает лидирующую первую строчку по итогам 11 туров чемпионата. Команда сумела всухую переиграть своих соперников в последних двух турах. Пострадали «Хайдарабад» и «Одиша» (1:0) и (2:0) соответственно.

«Мохун Баган» находится на шестом месте, но имеет две игры в запасе. Коллектив в новом году провел лишь один поединок, в котором на своем поле расписал голевую ничью с «Хайдарабадом» (2:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кералы Бластерс» насчитывает десять матчей, «Мохун Багана» — пять

Три минувшие очные встречи завершились победой «Мохун Багана»

Три из четырех последних поединков «Кералы Бластерс» завершились результатом ТМ 2.5

Семь последних игр «Мохун Багана» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет интересная игра, где будет место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются поразить ворота друг другу и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в БК Фонбет по коэффициенту 1.67.