«Норт-Ист Юнайтед» — «Одиша». Прогноз на матч индийской Суперлиги (18.01.2022)

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вчера, 11:17

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определить абсолютного фаворита данной встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 3.1, в то время же успех хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.58. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.37. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Норт-Ист Юнайтед» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице после 11 проведенных поединков. Команда в минувшем туре побывала в гостях у «Гоа» и расписала ничью (1:1). Еще чуть ранее также в гостях уступила в боевой встрече «Джамшедпуру» со счетом (2:3).

«Одиша» провела на матч меньше и имеет на четыре очка больше, чем соперник, то есть 13. Коллектив имеет все шансы подняться вверх по таблицы, но для этого необходимо побеждать. В прошлом туре сделать этого не удалось, на табло было зафиксировано поражение (0:2) от «Кералы Бластерс».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Норт-Ист Юнайтед» составляет четыре матча

«Одиша» выиграла один раз в последних шести играх

Четыре из пяти минувших очные встречи завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре последние встречи с участием «Норт-Ист Юнайтед» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз