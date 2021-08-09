«Ингольштадт» — «Эрцгебирге»: прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

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вчера, 13:28

В 1/32 финала Кубка Германии «Ингольштадт» на домашней арене сыграет против «Эрцгебирге».

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую на этот матч выставила букмекерская компания Бетсити, умеренным фаворитом встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Ингольштадта» можно по коэффициенту 2.11, ничья идет за 3.68, а победа «Эрцгебирге» котируется в 3.22.

Аналитики конторы также минимальное предпочтение отдают тому, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ингольштадт» по итогам прошлого сезона вернулся во Вторую Бундеслигу Германии. В третьем по силе дивизионе страны команда заняла третью позицию, а затем одолела в стыковых играх «Оснабрюк» — 3:0 дома и 1:3 в гостях.

Выступления в новом созыве чемпионата «Ингольштадт» начал неудачно. В стартовом туре команда крупно уступила в Дрездене «Динамо» (0:3), а затем не смогла набрать очки в домашней игре против «Хайденхайма» (1:2).

«Эрцгебирге», который недавно возглавил тренер из Беларуси, в прошлом созыве Второй Бундеслиги глобальных задач не решал. Чемпионат команда завершила на 12-м месте рейтинга, набрав в общей сложности 44 балла.

По итогам двух стартовых туров в новом сезоне «Эрцгебирге» сумел набрать два очка. Команда поочередно разошлась «сухим» миром с «Нюрнбергом» (0:0) в гостях и с «Санкт-Паули» дома (0:0).

Информация для ставок

• «Ингольштадт» побеждал соперника в 2 прошлых очных встречах

• В 3 из 4 предыдущих дуэлей соперников прошла ставка ТБ (2,5)

• В 3 последних домашних матчах «Ингольштадта» суммарно забивалось минимум три гола

Прогноз