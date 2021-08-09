«Ингольштадт» — «Эрцгебирге»: прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

В 1/32 финала Кубка Германии «Ингольштадт» на домашней арене сыграет против «Эрцгебирге».
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2 : 1
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую на этот матч выставила букмекерская компания Бетсити, умеренным фаворитом встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Ингольштадта» можно по коэффициенту 2.11, ничья идет за 3.68, а победа «Эрцгебирге» котируется в 3.22.
Аналитики конторы также минимальное предпочтение отдают тому, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Ингольштадт» по итогам прошлого сезона вернулся во Вторую Бундеслигу Германии. В третьем по силе дивизионе страны команда заняла третью позицию, а затем одолела в стыковых играх «Оснабрюк» — 3:0 дома и 1:3 в гостях.
Выступления в новом созыве чемпионата «Ингольштадт» начал неудачно. В стартовом туре команда крупно уступила в Дрездене «Динамо» (0:3), а затем не смогла набрать очки в домашней игре против «Хайденхайма» (1:2).
«Эрцгебирге», который недавно возглавил тренер из Беларуси, в прошлом созыве Второй Бундеслиги глобальных задач не решал. Чемпионат команда завершила на 12-м месте рейтинга, набрав в общей сложности 44 балла.
По итогам двух стартовых туров в новом сезоне «Эрцгебирге» сумел набрать два очка. Команда поочередно разошлась «сухим» миром с «Нюрнбергом» (0:0) в гостях и с «Санкт-Паули» дома (0:0).
Информация для ставок
• «Ингольштадт» побеждал соперника в 2 прошлых очных встречах
• В 3 из 4 предыдущих дуэлей соперников прошла ставка ТБ(2,5)
• В 3 последних домашних матчах «Ингольштадта» суммарно забивалось минимум три гола
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2.5) голов по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Бетсити.