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«Интернасьонал» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч бразильской Серии А (17.06.2021)

вчера, 16:39

«Интернасьонал» сыграет против «Атлетико Минейро» в рамках очередного тура бразильской Серии А.

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Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Атлетико Минейро» и «Интернасьонала» с одним и тем же коэффициентом — 2.70. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Интернасьонал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. В нынешнем сезоне команда выиграла один поединок, один раз играла вничью и проиграла один матч. У команды в активе четыре забитых и семь пропущенных голов. В последних матчах «Интернасьонал» не может похвастаться хорошей игрой, клуб в основном страдает от своих же действий и теряет очки на ровном месте. Этой команде будет очень тяжело играть против «Атлетико Минейро».

«Атлетико» расположился на пятой строчке в турнирной таблице и набрал шесть баллов. У «Атлетико» две победы и одно поражения, клуб забил три мяча и пропустил два гола. В последних поединках «Минейро» показывает, что команде вполне по силам претендовать на золотые медали.

Информация для ставок

● «Интернасьонал» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
● «Атлетико Минейро» выиграл четыре матча кряду во всех турнирах
● «Интернасьонал» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — исход с учетом форы (0) «Атлетико Минейро» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.15.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.43 на победу сборной Португалии в матче с Венгрией.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является «Интернасьонал»
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