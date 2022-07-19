«Дандолк» — «Финн Харпс». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (22.07.2022)

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19 июля 2022, 00:11

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Дандолк», поставить на победу которого с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок. Взять неожиданную победу «Финн Харпса» можно по коэффициенту 7.5, в случае ничьи зайдет коэффициенту 4.58.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Дандолк» неудачно провел последние два тура чемпионата и еще больше отдалился от «Шемрок Роверса» в борьбе за золотые медали. На пути команды были неуступчивые «Дрогеда Юнайтед» (0:1) и «Сент-Патрикс» (1:1). В таблице команда опустилась на третье место и имеет в активе 42 пункта.

«Финн Харпс» в свою очередь занимает предпоследнее место и старается сохранить место в элите. Сделать это будет крайне сложно, так как уже имеется отставание на 13 очков от идущей на восьмом месте «Дрогеды Юнайтед». В минувшем туре коллектив уступил на своем поле «Дерри Сити» со счетом (1:2).

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Дандолка» насчитывает девять игр

Беспроигрышная серия «Финн Харпс» составляет 10 встреч

Два минувших очных поединка закончились победой «Дандолка»

Четыре из шести последних матчей «Финн Харпс» завершились результатом «обе забьют», «Дандолка» — «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование домашней команды. Она выше классом и обладают более поставленной и организованной игрой, поэтому без проблем оформит необходимый для себя результат и положит в копилку три очка. Сделать ставку на победу «Дандолка» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.