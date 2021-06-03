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Испания (до 21) — Португалия (до 21). Прогноз на матч чемпионата Европы U21 (03.06.2021)

сегодня, 06:46

Испания и Португалия сыграют в полуфинальном матче молодёжного чемпионата Европы. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение сборной Испании. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа Португалии оценивается в 2.83. Ничейный исход в основное время представлен коэффициентом 3.15.

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 2.25. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.65. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.91.

Форма команд

Испания хорошо провела групповой этап турнира, заняв первое место в своем квартете. В четвертьфинальном матче испанская команда в овертайме обыграла сверстников из Хорватии (2:1), а матчем ранее одолела Чехию (2:0).

Португалия набрала очень хороший ход, одержав максимальное число побед в турнире. В четвертьфинале португальцы обыграли Италию (5:3), а в последнем матче группового этапа разгромили Швейцарию (3:0).

Информация для ставок

  • Победная серия Португалии с учетом дополнительного времени насчитывает 11 матчей
  • Испания не знает поражений с 2019 года
  • Девять из одиннадцати последних поединков Португалии завершились результатом ТБ 2.5
  • Испанцы пропустили только 2 мяча в последних 12 играх

Прогноз

В этой встрече очень трудно определить победителя. Рискнем предположить, что нас ждет дополнительное время. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.15.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Испания (до 21)
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