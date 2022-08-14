«Бетис» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (15.08.2022)

1660505109

вчера, 22:25

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.49, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Эльче» по 7.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.82, а ТМ (2.5) за 2.05.

Форма команд

«Бетис» по итогам прошлого чемпионата занял пятое место, записав к себе в актив 65 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Один завершился с положительным результатом, в трех расписана «мировая», а в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыграна «Фиорентина» (3:1).

«Атлетико» в сезоне 2021/2022 расположился на 13 строчке, набрав 42 очка. За период летних сборов команда сыграла шесть спаррингов, в которых трижды выиграла и трижды проиграла. В крайнем противостоянии верх взят над «Ла-Нусия» (0:3).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл в девяти из 15 последних матчах

«Бетис» в 10 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая выступления команд в прошлом сезоне, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.