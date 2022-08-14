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«Бетис» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (15.08.2022)

вчера, 22:25
Бетис - Эльче

Ставки букмекеров

«Бетис» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.49, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Эльче» по 7.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.454.787.83
Мелбет 1.52 4.64 7.00

Аналитики предполагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.82, а ТМ (2.5) за 2.05.

Форма команд

«Бетис» по итогам прошлого чемпионата занял пятое место, записав к себе в актив 65 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Один завершился с положительным результатом, в трех расписана «мировая», а в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыграна «Фиорентина» (3:1).

«Атлетико» в сезоне 2021/2022 расположился на 13 строчке, набрав 42 очка. За период летних сборов команда сыграла шесть спаррингов, в которых трижды выиграла и трижды проиграла. В крайнем противостоянии верх взят над «Ла-Нусия» (0:3).

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • «Бетис» в 10 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Учитывая выступления команд в прошлом сезоне, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.10 1.81 1.62 2.43
Мелбет 2.08 1.87
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