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«Хетафе» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2022)

вчера, 22:45
Хетафе - Бетис

Ставки букмекеров

«Бетис», с минимальной разницей, котируется фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно взять с коэффициентом 2.75, ничья в игре предлагается за 3.20, а победа «Хетафе» за 2.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.212.73
Фонбет 2.90 3.15 2.60
Мелбет 3.11 3.30 2.56

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставку ТМ (2.5) продают по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.48.

Форма команд

«Хетафе» по состоянию на сегодня занимает 15 позицию в чемпионате, набрав 35 очков. В нынешнем розыгрыше команда праздновала восемь выигрышей, 11 встреч закончила с равным счетом и ещё в 14 уступила. В последних пяти турах добыто две победы, допущено два проигрыша и расписана одна «мировая». В крайнем поединке взят верх над «Сельтой» (0:2).

«Бетис» после 33 туров расположился на 5 строчке в таблице, имея в активе 57 очков. В текущем розыгрыше добыто 17 побед, шесть игр завершились ничьей и 10 проиграно. Прошедшие пять туров принесли клубу по две победы и «мировых», а в крайнем противостоянии с «Эльче» допущено поражение (0:1).

Информация для ставок

  • «Бетис» выиграл в семи из 10 последних выездных матчах
  • «Хетафе» в 10 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая нынешнее положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.86 1.59 2.50 1.26 4.13
Фонбет 1.58 2.40
Мелбет 1.64 2.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:03
Победа команды "Бетис" или ничья в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:47
Победа гостей.
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