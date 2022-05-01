«Хетафе» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (02.05.2022)

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вчера, 22:45

Ставки букмекеров

«Бетис», с минимальной разницей, котируется фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно взять с коэффициентом 2.75, ничья в игре предлагается за 3.20, а победа «Хетафе» за 2.80 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставку ТМ (2.5) продают по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.48.

Форма команд

«Хетафе» по состоянию на сегодня занимает 15 позицию в чемпионате, набрав 35 очков. В нынешнем розыгрыше команда праздновала восемь выигрышей, 11 встреч закончила с равным счетом и ещё в 14 уступила. В последних пяти турах добыто две победы, допущено два проигрыша и расписана одна «мировая». В крайнем поединке взят верх над «Сельтой» (0:2).

«Бетис» после 33 туров расположился на 5 строчке в таблице, имея в активе 57 очков. В текущем розыгрыше добыто 17 побед, шесть игр завершились ничьей и 10 проиграно. Прошедшие пять туров принесли клубу по две победы и «мировых», а в крайнем противостоянии с «Эльче» допущено поражение (0:1).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл в семи из 10 последних выездных матчах

«Хетафе» в 10 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая нынешнее положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.